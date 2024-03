AMERIČKA GLUMICA SRPSKOG POREKLA IGRA UZ SVETSKE ZVEZDE, A EVO KO JE OTKRIO NJEN TALENAT! Nije ni sanjala ko će postati

Američka glumica srpskog porekla, Ana Aleksander, skrenula je na sebe veliku pažnju domaće javnosti kada se pojavila u drugoj sezoni serije "Azbuka našeg života" u ulozi misteriozne Emine. Imala je nekoliko scena sa kolegom Jadranom Malkovičem koji je takođe odrastao u Srbiji, a karijeru napravio u inostranstvu.

foto: Jackson Davis

Onda je krenulo da se raspliće klupko Anine zanimljive prošlosti. Naime, ona je kao tinejdžerka sa roditeljima napustima Srbiju i naselila se u južnoafričkom gradu Kejptaun. Iako je upisala studije glume, počela je da se bavi manekenstvom, a lagano je preko modelinga ušla i u svet filma.

Ispostavilo se da je zanimanje koje je birala još u Beogradu gde je i upisala Fakultet dramskih umetnosti, bilo pravo jer su ponude u Americi počele da se nižu. Igrala je u serijama "CSI: NY", "Dva i po muškarca", "The Exes" i mnogim drugim.

foto: Preent Screen

Ipak, sve je počelo mnogo pre Holivuda kada je porodični prijatelj njenih roditelja, glumac, reditelj i producent Radoš Bajić, ponudio prvu ulogu. Imala je samo 13 godina.

- Čika Radoš, kako ga oduvek zovem, i njegova supruga Milena prijatelji su mojih roditelja. Bila sam dete kad je jednog dana pozvao moju mamu i pitao je da igram u filmu "Sekula se opet ženi". U to vreme sam igrala basket i želela da stignem do ženske NBA lige. Ali mama je dozvolila i otišla sam na set - ispričala je Ana u intervjuu za TV Ekran i dodala:

foto: Marina Lopičić

- Sve mi je bilo tako prirodno i divno. Bila sam dete među našim najvećim filmskim zvezdama. Upoznala sam i Batu Živojinovića, kog sam obožavala. Sigurno se zbog tog snimanja i bavim glumom. Privlačila me je ta sloboda izražavanja, pa pošto sam saznala da posle druge godine Četvrte gimnazije mogu da probam na prijemnom za glumu, to sam i uradila. Sećam se, mama je pozvala našu rođaku Seku Sablić da vidi jesam li za to.

A Seka je imala samo reči hvale.

- Seka meni nije ništa kazala, ali mami je rekla da sam veoma talentovana i da nikome neće reći da mi je rođaka. Jer kad nekog guraš u nešto, možeš da mu uništiš život ako nije za to.

foto: Contrast Studios

Ana smatra da je Radoš danas ponosan što je u njoj prepoznao talenat.

- Nadam se. On je čovek velikog srca, divan prema porodici i u biznisu. Ovoga puta nije bio sa mnom na setu "Azbuke", ali napisao mi je na Instagramu: "Odlično si odigrala...Tvoj prvi profesor". I jeste! On mi je objasnio osnove glume, ne sećam se šta mi je sve rekao, ali bilo je dovoljno da zavolim glumu - zaključila je Ana.

Bonus video:

01:03 JELISAVETA ORAŠANIN SE VRATILA U SRBIJU! Glumica ne može da sakrije emocije, POTOM SPOMENULA DECU: Nisu svesni ko su im roditelji