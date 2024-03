"NA MJUZIKL "COMPANY" NIKO NEĆE OSTATI IMUN" Slaven Došlo pred premijeru: Roberta muče isti problemi kao i Hamleta!

Na sceni pozorišta i opere Madlenijanum u petak veče premijerno će biti izvedena nova muzička komedija "Company" u režiji Nebojše Bradića, a glavna uloga je poverena Slavenu Došlu. Ovaj netipičan brodvejski mjuzikl Stivena Sondhajma je pravi muzički biser, koji je svog autora postavio na zasluženo mesto jednog od vodećih autora muzičkog pozorišta. Nastao sedamdesetih godina po knjizi Džordža Furta, ovaj ogled o partnerskim odnosima u Njujorku više je nego aktuelan i u sadašnjem trenutku.

foto: Zoran Škrbić

Robert, koga svi zovu Bobi, neženja u tridesetim, ima za prijatelje pet bračnih parova, a ostavljaju ga tri devojke - to bi mogao da bude najkraći opis ovog komada. Mladi glumac za Kurir govori nekoliko dana pre premijere, a najavljuje do kraja godine dva nova filma, "Pored nas" i "Stranci u noći".

Šta vas trenutno najviše muči?

- Ukočio sam se čim je prošla Pesma za Evroviziju. Ujutru sam se probudio s bolom u vratu. Idem na terapije i verujem da ću biti spreman i u najboljoj formi. O premijeri ne razmišljam. Ekipa s kojom radim je sjajna. S Nebojšom je super raditi i odabrao je jedan pametan i dobro napisan komad. Mislim da imamo sve preduslove za to da predstava bude dobra. Ostalo nam je dosta vremena do prvog susreta s publikom.

Bradić je ovu ulogu uporedio s Hamletom?

- Robert ima slične problem kao i Halmet i sama tema ove predstave i meni je zanimljiva. Ovde se bavimo time kako se čovek povezuje s drugim ljudima i šta ga čini srećnim. I, zapravo, Robert sve vreme preispituje način na koji on prilazi intimnosti, i to uopšte nije tako jednostavan problem, već je esencijalan isto kao što je to pitanje i kod Hamleta, tako da se može povući jasna paralela.

foto: Zoran Škrbić

Koliko vas pitanju, kao i Roberta, kad će da se oženiš?

- Ne pitaju me, možda odišem tim nekim duhom da nema potrebe da mi to pitanje postavljaju. Ali jeste mi svakako to pitanje povezivanja i partnerstva aktuelno. Meni su 33 godine, a Robertu 35. Došao je taj trenutak kada se svi prijatelji žene, udaju i dobijaju decu... Kreću odlasci na prve rođendane i krštenja. Postavlja i ja sebe to pitanje.

Da li razmišljaš o svojoj svadbi?

- Ne razmišljam o svadbi. Za početak bi trebalo da se zaljubim i izgradim normalan odnos...

foto: Zoran Škrbić

Prvi vaš mjuzikl bio je "Glavo luda" na Terazijama. Da li si sebe video kao zvezdu muzičkog teatra od samog starta?

- Mislim da je gubljenje vremena vraćati se unazad. Kod mene se sve desilo prirodno. Talenat za muziku i za pevanje bio je tu, pa je bio tu, i nekako je čekao da bude iskorišćen. Onda je bolje što se zapravo to ranije desilo nego kasnije. Uživam u mjuziklu i na Terazijama, kao svojoj matičnoj kući. Imao sam razne faze u odnosu prema mjuziklu, ali sam definitivno shvatio da je to žanr na koji niko ne može da ostane imun. U našim predstavama ne postoji ona vrsta dosade koja nekada može da se desi u dramskom pozorištu.

Gledaćemo vas u zanimljivom filmu "Stranac u noći", koji ste snimali u Hrvatskoj.

- Radujem se i premijeri tog filma. Bilo je to intenzivno i neobično iskustvo raditi na takvom filmu. Za tu ulogu smršao sa m 16 kilograma.

foto: Zoran Škrbić

Kako ste to uspeli?

- Jeo sam samo šest sati na dan. Bilo je momenata kad sam pravio post od 24 sata. Jeo sam voće i trudio se da unosim dovoljno proteina. I trenirao sam kao manijak, pogotovo kad sam bio na Baliju. Joga mi je tu puno pomogla. Uspeo sam da vratim te kilograme.

Želeo bih da donesem nove forme u naše pozorište Imate li želju da se oprobate kao producent na filmu, televiziji ili u pozorištu? - U pozorištu. Zanima me na koji način bi neke drugačije forme mogle da stanu u pozorište. Istraživao sam dosta toga i sve to dolazi iz mog privatnog iskustva. Video sam kako to izgleda u svetu, pa bih voleo da probamo da to uradimo i kod nas.

