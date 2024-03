UNA I DANILO NOVI KOŠTANA I STOJAN: Pozorište u Nišu slavi 137 godina postojanja novim čitanjem BORE STANKOVIĆA

Dan Narodnog pozorišta Niš i 137 godina postojanja biće obeleženi 11. marta premijerom predstave "Koštana" Borisava Bore Stankovića u režiji i adaptaciji Jane Maričić. Uloga Koštane poverena je Uni Kostić, a Hadži Tome Aleksandru Marinkoviću, dok će njegovog sina Stojana igrati Danilo Milenković. Na sceni će biti i orkestar.

- U pažljivo priređenom tekstu urednice ovog programa stoji citat Bore Stankovića, koji kaže: "Oni misle to je tek tako: daj priču kad njima treba. Oni ne znaju da ja svaku svoju pripovetku odbolujem". Kada me je direktor Narodnog pozorišta Niš iznenada, na terasi foajea, pozvao da režiram "Koštanu", delovalo je kao da misli da je to tek tako "daj predstavu za Dan pozorišta, za tad nam treba". On je, međutim, znao da to nije tek tako, a ja sam znala šta sledi.

Uplašeni, a hrabri; strastveni, duševni, bolećivi, vatreni; sumnjičavi, al' i radoznali, sirovi, žestoki, zbunjeni, nežni, ovi su glumci i protiv svog razuma pratili ritam mog instinkta. Zato oni, za razliku od ovih Borinih, znaju da ja svaku svoju predstavu odbolujem. Hvala im što igraju tu tajnu - navodi rediteljka, u čijem timu su scenograf i akademik Miodrag Tabački i kostimograf Boris Čakširan.

