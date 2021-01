SHVATIO SAM DA JE ANA KARENJINA ŽENSKI HAMLET: Irfan Mensur o velikoj premijeri u Nišu i dve glumice koje igraju tragičarku!

Nakon pola veka na pozorišnu scenu u Srbiji je ponovo postavljena klasična dramatizacija romana Lava Nikolajeviča Tolstoja "Ana Karenjina", i to u Nišu, u režiji glumca Irfana Mensura.

Karte za sva četiri izvođenja u januaru u Narodnom pozorištu su planule, a priliku da ožive Tolstojevu tragičnu junakinju dobile su dve glumice - Dragana Mićalović i Katarina Arsić.

foto: Nikola Milosavljević, Narodno pozorište Niš

- Kada sam pre dve ili tri godine uzeo ponovo da čitam Tostojevo delo, video sam da 50 godina niko na scenu nije postavio tu večitu priču. Bilo je nešto u Madlenijanumu, ali tu je bilo deset odsto Tolstoja, a ostalo nešto drugo. Niko to nije uradio na klasičan način i ja sam se baš iznenadio. Zato sam pored Vronskog i Ane (Miloš Cvetković i Dragana Mićalović / Katarina Arsić) uzeo još dva para s kojima sam hteo da opišem našu današnju otuđenost. Ovo je celovečernja ljubavna priča, ali nisam hteo da predstavim običan odnos između muškarca i žene, već jednu ljubav na koju smo svi zaboravili. Tu reč sve ređe koristimo, mobilne telefone ne ostavljamo ni u jednom trenutku, pravimo planove isključivo na osnovu nečeg materijalnog... Nekako smo zaboravili na ona iskonska osećanja kao kad osetite miris žene. To je to. Suviše kalkulišemo našim životima. Zato sam kroz ta tri para hteo da pokažem i današnje stanje u društvu - ispričao je reditelj Irfan Mensur pred novinarima.

foto: Ana Paunković

Pored dvoje, odnosno troje glumaca, tu su i Ljevin i Kiti (Stefan Mladenović i Nađa Nedović Tekinder) i Doli i Stiva (Bratislava Milić / Katarina Mitić Pavlović i Danilo Petrović), kao i dečak Serjoža, u čijoj se ulozi sjajno snašao Vuk Marinković.

foto: Nikola Milosavljević, Narodno pozorište Niš

- Kada sam prvi put čitao "Karenjinu", ništa nisam razumeo. To je bilo ovde u gimnaziji u Nišu i ja tada ništa nisam shvatio. Preskakao sam po 20-30 stranica. U kasnijim čitanjima video sam da je Ana Karenjina zapravo neka vrsta ženskog Hamleta. To je neko rekao i bio je u pravu. Što se tiče glavnih glumaca, odmah sam znao da je to "ovo čudo" (Dragana Mićalović) pored mene, a direktoru Spasoju Ž. Milovanoviću predložio sam da imamo dve glavne glumice i, pošto znam Katarinu još s klase, pretpostavio sam da ona može da dostigne lik Ane, ali ona je fantastično iznela ulogu. Inače, nisam hteo od predstave da pravim neki skupi cirkus. I direktor je rekao da je scena preskromna, ali ne. Upravo sam to hteo - ispričao je Mensur.

foto: Nikola Milosavljević, Narodno pozorište Niš

Glumica Dragana Mićalović kaže da je izuzetno počastvovana što joj se dala prilika da uči od Mensura.

- Jeste da uloga nije laka, ali je jedna vrsta izazova. I srećna sam što je "Karenjina" baš u Nišu postavljena na scenu. Ja sam iz Leskovca, ali moj tata Dragan je iz Niša, tako da me najlepše uspomene vežu za ovaj grad - rekla je Mićalovićeva.

Takođe, glavna glumica Katarina Arsić otkrila je da je celo Narodno pozorište radilo kao tim da bi se iznedrila "Ana Karenjina". Muziku za predstavu je komponovao Aleksandar Sanja Ilić, a u spotu je song otpevala Dragana Mićalović, a na Mensurov tekst. Plesači su iz Kontra dens studija, a za velelepne kostime (haljine i muška odeća) bila je zadužena Biljana Krstić. Južnjaci su, inače, nekako ponosni na ovo delo jer je Rajevski (u delu Vronski) posle Anine smrti otišao u dobrovoljce i poginuo u borbama za oslobođenje Niša. Metak ga je pogodio u mestu Gornji Adrovac kod Aleksinca, gde je grofica Marija, snaha pukovnika Rajevskog, dala da se izgradi crkva, koju i danas posećuje narod. Rajevski je nešto pre pogibije rekao: "Ako poginem, srce mi ostavite u Srbiji, a telo prenesite u Rusiju." Sada je "oživljen" kroz dramsko delo u pozorištu.

