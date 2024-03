"OVO JE ISTINA O NASLEDSTVU I LANETOVIM ĆERKAMA, IMAM DOZVOLU DA KAŽEM!" Glumac Pepi Smiljković ispričao SVE o usmenom testamentu

Čuveni glumac Predrag Pepi Smiljković je otkrio nove detalje o slučaju pokojnog velikana, glumca Milana Laneta Gutovića. Kako je rekao, o nekim stvarima nije mogao da govori kada je pre nekoliko dana ispičao izvesne detalje.

foto: Youtube/PrvaTV

Sve je, podsetimo, krenulo od oglašavanja Milice Gutović na njenom zvaničnom Fejsbuk profilu, odnosno tvrdnji da je prevarena za nasledstvo svog oca, a poznatog glumca Laneta Gutovića, te istakla da brani kako svoja prava, tako i očev ugled kome pripisuju da je lišio ćerke nasleđa.

Predrag je sada objasnio da je Lane želeo usmeni testament, pa nam otkrio kako je podelio nasledstvo.

- Juče sam se čuo sa Lanetovim sinom, Pajom, jer ja nisam hteo da pričam dok ne dobijem njegovu dozvolu, ali i dok nisam saznao sve okolnosti, ipak ja cenim te momke, znam ih od detinjstva, čestiti su, bio sam član te kuće, stalno sam bio gost kod njih. Paja me je zvao i rekao mi da nismo ta dvojica ja i taj dr Vidanović, on je bio načelnik urgentne medicine na VMA, pa me je on uveo, odnosno mi smo zajedno ušli tada i postoji ta sestra Mara koju sad optužuje Milica, a ta sestra je slučajno bila tu, uopšte nije na tom odeljenju - započeo je glumac, te nastavio:

foto: screenshot Facebbok, Dado Đilas

- I u tom trenutku, pošto je Lanetu bilo loše, on pre svega nije hteo nikakvu posetu, a nije hteo nikoga da vidi, pa čak ni njih, tako sam ja razumeo. A ta sestra Mara je negovala patrijarha Pavla do smrti. To je jedna divna osoba i imam samo reči hvale za nju na VMA, a čujem da je sada nešto terete. Ti što su bili (na koje je aludirala Milica Gutović, prim. aut.) su zapravo Miličin kum Zarić i pisac Puzić. Oni su došli u posetu da ga vide, Lane je bio svestan i rekao im je: "Nisam rešio imovinu, daj da to sada rešimo usmeno". Oni su istakli da su potrebna tri svedoka, a tu je bila ta sestra Mara gde je i pristala da svedoči, tako sam ja razumeo Paju. Oni su se dogovorili, on im je rekao da će da obezbedi decu, odnosno sinove, a ćerkama je ostavio 25% od autorskih prava. Oni su krenuli kod notara, jer je taj usmeni testament morao da prođe proceduru, međutim Lane je u međuvremenu pao u komu. Zato kažem da je osetljivo, njemu se stanje pogoršavalo iz sata u sat. Eto to je cela istina.

foto: Youtube Printscreen/TV Prva

Glumac je otkrio da Lane nije video ćerke i ženu sa kojom je bio 20 godina.

- Ja kada sam došao, oni su me obukli u skafander, video sam ga preko prozora, ja nisam ni bio blizu njega. Ne želim više da se mešam u to, a i rekao sam ovo zbog sinova jer ja njima verujem. A verujem na osnovu onoga što je meni Lane rekao da ćerke i tu ženu sa kojom je bio nije video 20 godina. Ostavio im je stan u kojem je živeo sa njima i došao u svoju dedovinu u Kumodražu gde je sve ispočetka gradio, odnosno počeo od nule - rekao je Pepi Smiljković.

Podsetimo, Predrag je nedavno ekskluzivno progovorio o poslednjim danima svog prijatelja, ali i ispričao kako je ušao na odeljenje Intezivne nege da ga vidi poslednji put.

foto: Printscreen

- Imao je određeni karcinom, na određenom mestu koji nije bio operabilan, i onda su mu davali neku terapiju na VMA da bi mogao da diše. Pored toga što je bio u toj situaciji, posle mi je svedočio prijatelj Aca Dulić, Lane ga je zvao da dođe da čitaju tekst, da se spremamo za seriju. To je bilo jako teško i mučno, jer sam video sliku da to nije dobro. Naš zajednički prijatelj, doktor, koji je radio na VMA, tada je još uvek radio, posle toga je otišao u penziju, rekao mi je da ovo ništa nije dobro, ovo je kraj, te da ako želim da ga vidim, ajde - rekao je Predrag, pa nastavio:

- Naravno da sam poželeo, mi smo došli do tog dela gde je infektivno, nismo mogli da uđemo baš unutra, došli smo do te zone gde mogu da ga vidim preko prozora, i onda sam shvatio da je gotov. Nije bio komunikativan, bio je na kiseoniku, slika mi je bila jasna da tu više nema povratka, i to je bilo nekoliko dana pre smrti. Ja sam zvao sina Paju, rekao sam mu da se borimo, da će možda biti bolje, ali već dva dana posle toga su me obavestili da je gotovo. Imao sam čast posle toga da tog velikog čoveka dostojno ispratim, nekolicina nas prijatelja koji smo ga nosili u sanduku.

foto: Printscreen, Kurir Televizija

Predrag je istakao da nije ni znao da postoje dve ćerke.

- Posle sam video da su mu došle njegove dve ćerke, sveštenik je na grobu rekao da su mu tu deca, ali ja sam znao Paju i Janka, međutim, njih dve nisam znao, znam da je jedna glumica, baš je lepa, drugu nisam ni znao, to je krio od svih nas, takođe, da je imao još dece pored Paje i Janka - rekao je glumac, te istakao da li je u kontaktu sa Lanetovom porodicom.

- Jesam, ali su se desile neke intimne stvari o kojima ja ne želim da govorim. Znam Biljanu, znam Paju i Janka, divna su deca i momci, Biljana je divna žena, ovo govorim najiskrenije. Ali se desilo nešto pred kraj, pa nisam toliko komunicirao sa Biljanom, ali sa momcima jesam - istakao je glumac.

Smiljković je sada prokomentarisao navode Lanetove ćerke Milice povodom nasledstva koje je on ostavio za sobom.

- Čisto sumnjam da je to moglo da se desi baš tako, ne mogu da tvrdim, jer jednostavno nisam bio. Ja kada sam išao par dana pred kraj, on čovek nije bio komunikativan, da je to pred smrt rekao nekome, malo mi je čudno, ali Bože moj, svako ima pravo i da tvrdi i da iznese u javnost, iako ja ne bih to radio jer je njihova intimna stvar. Ali kažem, ja kada sam bio sa čovekom nisam mogao da komuniciram jer nije bio pri svesti - rekao je glumac.

foto: Facebook/Milica Gutović

Na Miličine tvrdnje kako je sestra pustila dva čoveka i da su napravili, kako ona kaže, lažno usmeno zaveštanje gde su lišili nasleđa njenu sestru i nju, on je prokomentarisao:

- Znači to možemo da budemo taj doktor što je u penziji i ja. Mi smo bili obučeni u skafandere, kažem kakvu sam sliku zatekao kada sam bio, ali ja njih tu nisam video. Mi smo bili sami, možda su ti ljudi bili neki drugi dan. Možda tu postoje neke sličnosti, da su dva čoveka, ali koja dva čoveka? To je jedno, drugo, rekao sam u kakvom stanju je bio, a treće, kada sam ja njemu spomenuo tu ćerku koja je lepa, kada sam je pre mnogo godina video na Zvezdari, on mi je rekao da jeste njegova, ali i da je on neke stvari završio i razveo se od te žene sa kojom ima ćerku. Kažem, bezveze mi je to usmeno zaveštanje, moguće je, ali znam da je imao neki iskristalisani stav po tom pitanju. Za sve vreme našeg druženja ništa nisam čuo u vezi njih.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/T.J.)

Bonus video:

00:44 GLUMAC ISPRIČAO DIRLJIVU ANEGDOTU SA MANDOM! Bio je tu u veoma važnom trenutku za mene! PROGOVORIO O NASTAVKU SELO GORI