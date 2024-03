PRIČA O ĐINĐIĆU POSLE KANA IDE U SVET: Serija Sablja će imati drugi naslov, a evo ko je kupio za PRAVA, rade s Netfliksom i HBO

Serija "Sablja" takmičiće se u kategoriji dugog formata na Kanskom festivalu serija, a njegova međunarodna distribucija će ići preko kompanije Beta film, koja sarađuje s Netfiksom, Amazonom i HBO, prenosi Varajeti.

Priča iz Srbije o ubistvu Zorana Đinđića odabrana je da bude u konkurenciji sa osam serija iz celog sveta za ovogodišnju glavnu takmičarsku selekciju festivala, koji se održava od 5. do 10. aprila.

Serija će imati svoju svetsku premijeru 8. aprila 2024. u Velikoj dvorani "Limijer" uz prisustvo glumačke i autorske ekipe, a nakon prikazivanja na letnjim festivalima, naći će se i pred gledaocima RTS. Međunarodni naziv serije biće "Operacija Sablja".

- Zoran Đinđić je imao ključnu ulogu u demokratskom pokretu koji je doveo do svrgavanja režima Slobodana Miloševića. On i dalje predstavlja važnu figuru u savremenoj srpskoj istoriji, 21 godinu nakon atentata na njega. Često je pominjan kao simbol borbe za demokratiju, reforme, vladavinu prava i evropsku integraciju Srbije. Kao harizmatični i vizionarski lider, sproveo je ključne promene usmerene ka modernizaciji zemlje i usklađivanju sa evropskim vrednostima i institucijama. Međutim, njegov reformistički program suočio se sa snažnim otporom od strane ustaljenih interesa i nacionalističkih snaga, što je dovelo do političkih previranja i pretnji njegovom životu - navode autori Snežana van Houwelingen, Goran Stanković i Vladimir Tagić za Varajeti i zaključuju da je njegova smrt ostavila trajni uticaj na put Srbije.

Podsećamo, glavne uloge u seriji tumače Dragan Mićanović, Milica Gojković, Ljubomir Bandović i mladi Lazar Tasić. Reditelji serije su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a scenaristi Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković. Produkciju serije, za koju je ideju dao RTS, potpisuju RTS i This and That Productions.

