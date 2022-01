NAŠA KINEMATOGRAFIJA IMA SVAŠTA DA PONUDI NETFLIKSU! Posle NEČISTE KRVI dobijamo novu seriju o ubistvu Zorana Đinđića

Foto: This and That produkcija

Nakon velikog uspeha pred domaćom i regionalnom publikom, film "Nečista krv - greh predaka", u režiji Milutina Petrovića i produkciji "This and That productions", danas nastavlja svoj život na popularnoj platformi za filmove i serije Netfliks.

Korisnicima je kao prvi naslov iz Srbije od ponoći u ponudi priča nastala po scenariju Voje Nanovića, a za Kurir o ovom uspehu govore producent Snežana (Penev) van Hauvelingen i reditelj Goran Stanković.

Snežana: Veliko je zadovoljstvo da nakon teškog posla i ogromnog truda koji je uložen dođe ovako veliko priznanje. Nadamo se da će nam ova saradnja sa Netfliksom omogućiti da lakše plasiramo naše buduće projekte na njihovoj platformi. Kada smo 2008. reditelj Goran Stanković i ja osnovali "This and That productions", imali smo viziju i želju da radimo filmove i serije o važnim društvenim temama, za koje verujemo da mogu da učine društvo boljim. Tako naša produkcija dosad potpisuje TV serije "Jutro će promeniti sve", "Nečista krv", kao i filmove "Dobra žena", "Dnevnik Diane Budisavljević", "Okupirani bioskop" i mnoge druge koji su bili pokretači nekih društvenih polemika - započinju priču Snežana i Goran.

Čime je priča privukla i Netfliks i kako su tekli pregovori?

Snežana i Goran: Serija "Nečista krv - greh predaka" je smeštena u Otomansko carstvo, u vreme kada smo živeli zajedno sa Turcima, Albancima, ljudima raznih vera i nacionalnosti. Film govori o nama i ekranizuje dela Bore Stankovića kroz sjajan scenario Vojislava Nanovića, ali se ne tiče samo nas, tiče se tiče celog Balkana i jednog važnog perioda u našoj zajedničkoj istoriji. U projektu se mogu videti mnogobrojni međunarodni glumci i čuti turski i albanski jezik, pored srpskog. Mislim da je ova činjenica bila veoma značajna za akviziciju baš našeg filma, kao i napori koje su uložili naši partneri iz kompanije "Videmite" iz Turske.

Da li se bliži dan kada će Netfliks finansirati snimanje neke srpske serije? Šta to mi možemo njima da ponudimo što oni nemaju u ponudi?

Snežana: Veliki je uspeh da film iz Srbije dođe na Netfliks s obzirom na to da oni još uvek nisu otvorili kancelariju u ovom regionu i da njihov fokus nije na našem tržištu. Jedna čekamo da otvore vrata i našem regionu. Smatram da mi, kao srpska kinematografija, imamo da ponudimo zaista mnogo, od autentičnih priča nagrađivanih autora, talentovanih glumaca, do tehničke ekipe koja je na jako visokom profesionalnom nivou i uzbudljivih lokacija na kojima se već uveliko snimaju njihove serije. Naša jedina mana je što je naš region dosta mali u odnosu na druge delove sveta, jer se njihova strategija razvoja zasniva na broju pretplatnika i potencijalnom širenju tržišta. Čekali smo 24 godine (otkad je osnovan Netfliks) da se film na srpskom jeziku nađe na toj platformi, tako da se iskreno nadam da nećemo čekati još toliko da počne da finansira domaće filmove i serije.

Gorane, kažete vreme je da se priča o atentatu na Zorana Đinđića. Šta možete da nam otkrijete o tom projektu? Da li ste našli ko će igrati premijera?

Goran: Na ovoj seriji trenutno radimo Vladimir Tagić i ja. To je jako zahtevna tema i zato smo odlučili da scenario bude nešto na šta moramo da se oslonimo i da budemo njime jako zadovoljni kako bismo mogli da pređemo u sledeću fazu - produkcije. Jer hiperprodukcija, kojoj smo ovde svedoci, govori nam upravo suprotno - teži se da se što pre iz scenarija pređe dalje i tako se dešava da se mnoge velike teme zbog manjka strpljenja i zbog lažnog momentuma ispričaju prerano i traljavo. Zaista se trudimo da ovu priču ispričamo onako kako ona zaslužuje. Oslanjamo se na brojnu relevantnu literaturu, izvore sa raznih strana, razgovaramo sa ljudima koji su istraživali političku scenu i klimu tog vremena. Nužno je da se ova kompleksna tema sagleda sa svih strana. Ono što je jako važno za ovu priču i scenario jeste što je od samog početka zamišljena kao internacionalna koprodukcija, i to je jedan od presedana za srpsku produkciju i u regionu. Kada god podelimo ovu temu i naš pristup njoj sa ljudima koji nisu iz Srbije ili regiona, nailazimo na snažne emocija i utiske i niko ne ostaje ravnodušan na ono što se Đinđiću dogodilo i na koji način. Sto se tiče glumačke podele, imamo neke ideje, ali još je rano da govorimo o tom aspektu serije. Sada nam je u fokusu rad na scenariju.

Kako je prošao "pitch" u Estoniji?

Goran: Prezentacija TV serije "Sablja" u Estoniji je bila u okviru trećeg i završenog segmenta prestižne radionice "Midpoint". U okviru tog programa imali smo priliku da sarađujemo sa stručnjacima koji rade za HBO, Netfliks i vodeće svetske distributerske kuće. Prezentacija u Estoniji pred mnogobrojnim producentima, finansijerima i distributerima je prošla odlično, tako da sada imamo privilegiju da pregovaramo sa vodećim inostranim kompanijama o partnerstvu i distribuciji serije.

Snežana, spremate i novi film Mirjane Karanović. Kakvi su još planovi za 2022. godinu?

Snežana: Sada kada smo se na neki način upisali na listu Netfliksovih produkcija, verujem da će nam to pomoći da bolje i lakše plasiramo naše buduće projekte, među kojima su TV serija "Sablja", filmove "Majka Mara" u režiji Mirjane Karanović, "Ekskurzija" Miroslava Terzića i "Očenaš" Gorana Stankovića.

