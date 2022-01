GLUMAC RADOMIR NIKOLIĆ U SUZAMA: Zbog TOME je počeo da me zove KUME po Zoranu Radmiloviću

U čast čuvenog glumca Vladana Živkovića, koji je preminuo 3. januara nakon duge i teške bolesti, juče je u Jugoslovenskoj kinoteci održana komemoracija.

Mnogobrojni prijatelji i kolege oprostili su se od ovog velikana jugoslovenskog i srpskog glumišta, a prvi se nakon gromoglasnog aplauza u čast preminulog umetnika, okupljenima obratio glumac Radomir Nikolić.

Član predsedništva Udruženja filmskih glumaca Srbije osvrnuo se na njihovu dugogodišnju saradnju i prijateljski odnos koji su imali sve do poslednjih Živkovićevih dana.

- Vladana nisam poznavao privatno, a zbog posla smo popili preko 300 kafa zajedno. Malo ljudi zna da smo Vladan i ja bili kumovi, zapravo, tako smo se oslovljavali. Sve je počelo tako što sam došao na neku od tih kafa, kad me je prozvao "kume". Začudio sam se, a onda mi je ispričao da mu je producent Feti Dautović pokazao slike s prvog snimajućeg dana filma "Toma", u kom sam igrao Zorana Radmilovića. Uz objašnjenje da me na slici nije prepoznao, pojasnio je da mu je venčani kum bio upravo Zoran Radmilović - rekao je on i dodao:

Od tog trenutka i ja sam njega počeo da zovem "kume" i počela je ta neverovatna veza među nama - ispričao je Nikolić, na čiji se govor nadovezala Jelena Trivan, direktorka Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

- Neko sam ko je najkraće poznavao Vladana, ali se osećam kao da sam najviše tužna. Sa mnom je u upravnom odboru Filmskog centra proveo četiri godine u svojim zrelim i ozbiljnim godinama, kada mu sve to nije trebalo. Pred smrt, kada smo hteli da ga zaštitimo od svih napada na Filmski centar, rekao mi je kratko: "Nikada ne odstupam, Jeco!" Mnogo je uradio za srpski film - rekla je Trivanova.

Podsetimo, Vladan Živković započeo je svoju glumačku karijeru dalekih šezdesetih godina prošlog veka kao Bubreg u ostvarenju "Kad budem mrtav i beo", a posle toga njegove uloge samo su se nizale. Tu su filmovi: "Doručak sa đavolom", "Balkanski špijun", "Tri karte za Holivud" i mnogi drugi. Bio je predsednik Udruženja filmskih glumaca Srbije, s kojim niški kulturni centar organizuje filmske susrete u tom gradu.

