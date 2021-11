MARINA JE SESTRA PINKOVE ZVEZDE: Dobila je ulogu KOŠTANE koju sanja svaka glumica, u moru njih izabrana je baš ona

Foto: This and That Productions

Serija "Nečista krv" konačno stiže na male ekrane. Fantastičnu glumačku podelu predvode Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristoski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Teodora Dragićević, MIlica Gojković, Vaja Dujović i Nikola Vujović. Seriju zajedno s Milutinom Petrovićem režira Goran Stanković, koji za Kurir otkriva da su najteže našli ko će igrati Sofku i Koštanu.

- Za svaku ulogu u seriji smo radili jako studiozan kasting i taj proces je trajao nekoliko meseci. Za uloge Sofke i Koštane, koje su i najvažniji ženski likovi književnosti Bore Stankovića, pravili smo najduži kasting. Za Sofku smo znali da to mora da bude osoba koju nismo često viđali kod nas, jer opis njene lepote i posebnosti je nešto na čemu je roman "Nečista krv" zasnovan. Odlučili smo se za Saru Sandevu, glumicu iz Makedonije, koja je glumačku karijeru napravila u Češkoj. Ona je donela jednu čulnost i slojevitost tom liku i predstavlja mladu glumicu koja već ima svetsku karijeru iza sebe - kaže za Kurir Goran Stanković i nastavlja:

- Što se tiče Koštane, tu je najveći izazov bio pronaći glumicu koja je romskog porekla, koja ume da igra, peva i glumi a da pritom ima 14-15 godina, koliko je i Borina Koštana u drami imala, a da je na sve to najveća lepotica. U tom procesu ili bismo nailazili na ostvarene glumice koje umeju divno da pevaju i igraju, ali su bile znatno starije, ili je neki drugi element uvek falio. Najzad smo se odlučili za Marinu Stanković, koja je imala sve elemente koji su bili potrebni za ulogu, sem što nikada ranije nije glumila. Ispostavilo se da je Marina veliki talenat za glumu i da je uspela uz ozbiljne pripreme i rad da ostvari jednu upečatljivu i iznijansiranu ulogu i pruži verziju Koštane koju do sada nismo imali prilike nigdde da vidimo.

Marina Stanković nije ime nepoznato široj javnosti, jer se takmičila u "Pinkovim zvezdicama" i rođena je sestra pobednika ovog takmičenja Ljube Stankovića. Ona će, kako otkriva Stanković, u ekranizaciji dela Bore Stankovića otpevati nekoliko numera.

- Pesma koju Koštana peva u trejleru za seriju je samo jedna od pesama koju je Aleksandar Ranđelović komponovao i koju ćete čuti kroz seriju - objašnjava reditelj serije "Jutro će promeniti sve".

Serija "Nečista" prikazivaće se na RTS 1, i to već od prvog vikenda decembra. Milena Marković uradila je adaptaciju davno izgubljenog scenarija Vojislava Voje Nanovića, dok je za scenografiju bio zadužen Milenko Jeremić, koji je sa svojim timom za potrebe snimanja u Ripnju izgradio rekonstrukciju Vranja iz 19. veka. Veličanstvene kostime epohe kreirala je kostimografkinja Marina Medenica. Producent serije je Snežana van Hauvelingen i "This and That Productions".

