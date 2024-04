"MI SMO NAROD KRATKOG PAMĆENJA" Slaviša Čurović o tome zašto svako treba da pogleda RUSKOG KONZULA i kome je posvetio ovu ulogu

Glumac Slaviša Čurović dočekao je svojih pet minuta i sada gotovo da nema domaćeg filma i serije bez njega u kadru. Trenutno ga gledamo kao kriminalca Gigu u seriji "U klinču", ali i u filmovima "Ruski konzul" Miroslava Lekića i "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića.

Kako ste dobili rolu čuvara u Zabeli u filmu "Ruski konzul"?

- Sa Miroslavom Lekićem sam već sarađivao na seriji "Ubice mog oca". Začudio sam se kad me je pozvao. Ništa mi nije govorio na snimanju "Ubica", a zapravo se ispostavilo da izuzetno ceni moj rad i dao mi je ulogu u "Ruskom konzulu". Ostvario sam divan odnos sa tim čovekom, kome puno dugujem. Zahvalan sam mu na prilici da budem deo ove velike priče.

foto: Vision team

Ulogu ste posvetili ocu.

- Otac je bio nadzornik u KPD Spuž u Podgorici. On je u mladosti nosio brkove, pa sam ih i ja pustio. Igrao sam po uzoru na njega i način na koji je radio. Mislim da je to dobro ispalo, bar tako kažu publika i kritika. Inače, nikada nisam bio zadovoljan kako odigram neku ulogu, ali ovoga puta je drugačije. Posvetio sam je ocu, koji je preminuo pre šest godina. Žao mi je što nije živ da to vidi, ali verujem da gore na nebu se sve vidi i zna.

Da li je i vas "Ruski konzul" kupio pričom i porukom koju šalje?

- Mislim da svaki Srbin treba da pogleda ovaj film. Mi smo narod prilično kratkog pamćenja. Duboko sam uveren u to da bi svako trebalo da pogleda i da se podseti ne tako davne prošlosti. Verujem da će lakše shvatiti koji je problem dva naroda na Kosovu i gde su koreni tog, da kažem, sukoba. Čekamo da film dođe na televiziju, jer je ogromna razlika kad se prikaže na ekranu u odnosu na bioskopu.

foto: Vision Team

Očekuju nas tri nove serije u kojima igrate.

- Trenutno se emituje treća sezona serije "U klinču", zatim ide "Branilac", gde igram nekog provodadžiju koji ne završi baš najbolje. A stiže i serija "Pasjača". Snimali smo je dve godine i iskreno se radujem toj premijeri. Tu igram jednog grubog čoveka i oca, što je potpuna suprotnost ulozi u "Ruskom konzulu". A uzimajući u obzir role u mojoj karijeri, iskreno, naigrao sam se tih negativaca.

Koji negativac vam je najdraži?

- Najbolje i s punom snagom sam igrao Dragutina Dimitrijevića Apisa u seriji "Crveni mesec", a na filmu je to Mirko u "Malom Budi". To mi je baš leglo.

foto: promo

Vašu karijeru obeležile su raznovrsne uloge u skoro svim žanrovima.

- Svaki put sam igrao različite role. Od komedija do teških drama, tako mi je zapalo. Sad brojim do 100, pa ćemo da vidimo šta će biti. Četiri godine nisam prestajao da radim i onda sam shvatio da moram da usporim jer će me koštati. Posao ne može da bude sam po sebi zadatak, on treba da omogući slobodno vreme. Međutim, kad se zanesemo i posao čini da slobodno vreme bude dosadno, a rad bude sve, nije dobro. To se meni desilo i osvestio me je Petar Božović rekavši mi: "Pohvali malo sebe." Tada sam povukao ručnu. To ne znači da odbijam uloge, ali malo štedim sebe.

foto: Režim produkcija

Glavna zvezda u seriji "U klinču" je mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž. Kako ste se složili s njim na setu budući da je naturščik?

- Mihajlo je divan dečak, vaspitan... Pre svega, divno dete i odličan glumac.

Kako provodite vreme u Crnoj Gori? Uživate li na moru ili radite na novom projektu?

- Trenutno radim emisiju putopisnog tipa i snimam akcioni film u Budvi. Što se tiče pozorišta, mislim da ću posle pet godina stati na scenu sa Rašom Bukvićem u jednom zanimljivom komadu, a nadam se da ćemo na leto raditi novu sezonu "Ubica mog oca". Trenutno sam više u Crnoj Gori nego u Beogradu. Takav je posao, a nešto i moja volja. Volim dvorište, baštu i voćnjak. Time se zanimam u slobodno vreme.

foto: ATA images

Imate li poslovne planove s lepšom polovinom Tijanom Čurović?

- Ne radim sa suprugom film, sa njom imam neku drugu ideju, ali o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom.

Gleda li vas ćerka u seriji "U klinču"?

- Ona ne gleda serije i filmove, više voli nauku i neke druge stvari. Slabo gleda televiziju, ponekad odemo u bioskop. Ja nikada ne gledam sebe, pa verovatno ni njoj nije interesantno.