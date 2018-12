(+18) NIJE BILO LAKO KADA ME JE ORALNO ZADOVOLJAVALA U ZRENJANINU NA - 15! Srpski porno glumac rešio da progovori o Severini, DETALJIMA SA SNIMANJA, zašto mu se supruga žali na seks, o orgijama, damama iz visokog društva...

Nenad Stefanović, poznat kao Neša Manijak, je najpoznatiji srpski porno glumac.

U ovom poslu koji radi više od 10 godina nagledao se svega i svačega.

Dušu je otvorio kod Milomira Marića u emisiji Goli život.

KAKO SAM REŠIO DA ŽIVIM OD PORNO FILMA

Pre više od 10 godina sam listao neke novine i nađem oglas u kome je pisalo - Potrebni porno glumci za snimanje filmova za naše i inostrano tržište.

Rekoh sebi - Ajde Nešo da probaš.

Okrenem broj, predtavim se i dotični gospodin me pitao da li imam partnerku sa kojom bih snimio taj prvi film. Rekao sam naravno da nemam. Koga da pozovem i da kažem - Ajde sa mnom na snimanje, snimamo porno film.

Kaže on da nema problema i rekao mi gde da dođem za tri dana ali da za to vreme ne smem da imam seks sve dok ne dođem na snimanje.

Imao sam tremu. Nisam znao kako da se postavim, kamere, reflektori. Devojka

je bila lepa, zgodna. Pitao sam šta treba da radim a ovaj čovek mi je rekao da se samo opustim i da dam sve od sebe.

Rekao sam sebi - Nešo, ovo ti je ključna tačka u svom životu. Ako se sad pokažeš... Ovo je biti ili ne biti. Nešo možeš ti ovo.

I krenuo sam.

Posle snimanja rekao mi je da sam bio odličan, dobio sam pare. Posle tri dana sam imao novo snimanje. I tako sam počeo da radim.

Do sada sam snimio više od 80 filmova o promenio oko 200 partnerki. A privatno, mimo kamera sam imao duplo više partnerki.

SARADNJA SA MARINOM ABRAMOVIĆ

Nas desetak muškaraca u narodnoj nošnji smo morali da stanemo u jednu liniju i da se uhvatimo za ruke kao da ćemo zaigrati kolo. Umesto kola, trebalo je da otkopčamo šlic i da budemo u erekciji jedno 5 minuta da bi se to uslikalo.

Taj projekat je išao za Kanadu ili Ameriku.

Najbolje sam se pokazao od svih muškaraca. Gledali smo ko ima najveći, bacimo tako po pogled. Ali ja nemam nikakvu frustraciju, zadovoljan sam ovim što imam. Meni je to sasvim dovoljno. Imam solidan alat od koga mogu da živim.

Marina me je pohvalila, rekla mi je - Nešo, svaka čast! Bio si ok.

Za tih pet minuta sam dobio najveći honorar do sada za više od jedne decenije koliko radim.

Kod mene je diskretnost na prvom mestu. Poštujem sebe, te gospođe koje me pozovu da to odradim. Honorari su sasvim pristojni. Ja sam pristojan dečko koji od ovog posla hranim svoju porodicu.

Kad mi neka gospođa kaže da nema celu sumu nego ima 20 odsto manje, ja i onda pristanem. Ima kod mene popusta, ja sam za svaku saradnju.

Svako zadovoljstvo košta, i što je zadovoljstvo veće to više košta.

ŠTA MI SUPRUGA KAŽE

U početku je bilo nesuglasica. Ona to nije u početku prihvatila. Ja svoju suprugu volim i poštujem.

Milion žena sa kojima sam pričao su mi isto rekle - Nešo, da si moj muž ja bih te na spavanju skratio za onu stvar.

Moja supruga je teško prihvatila moj posao ali sam joj ja dokazao da mi je porodica na prvom mestu.

- Jel supruga tvoja nekad pogledala neki tvoj porno film?, upitao je Milormir Marić.

- Dešavalo se. Pretura po diskovima i pusti nekad.

- I kaže da si bolji u seksu sa tim devojkama na filmu nego sa njom?

- Da. Ali ja njoj kažem - Srećo, ja tamo moram da odradim kako mi kažu. A ovo

što je moja i tvoja intima to je nešto drugo.

- Znači kod žene možeš da ošljariš a na filmu ne?

- Tako je.

INTERNACIONALNA KARIJERA

Prvo sam radio za produkciju u Mađarskoj. Tada su mi rekli da je to snimanje ključno da li ću karijeru nastaviti i u inostranstvu ili ću ostati samo da radim u Srbiji.

Dao sam svoj maksimum.

To je bila baš hard kor scena. Morao sam da imam seks sa dve vrhunske devojke. Bile su prelepe, atraktivne.

Rekli su mi da ih rasturim od... Znate već.

Pitao sam sebe da li ja to mogu. A onda sam sebi rekao - Ma daj bre Nešo, možeš to. Samo kreni.

Bilo je stvarno dobro.

Svi misle da je to lako. Ali ovaj posao nije lak. Mnogi sa kojima sam pričao i svi me pitaju kako ja to... Ljudi me zaustavljaju na ulici svakog dana. Ipak se više od 10 godina bavim ovim specifičnim poslom.

KAKO SAM DOBIO NADIMAK NEŠA MANIJAK

Kada sam radio scenu seksa za strano tržište gde mi je čovek koji me je angažovao rekao - Nešo čekaj da ti objasnim scenario. Ja sam ga saslušao.

I kad smo krenuli da snimamo... Ja sam se izgleda previše udubio u sve to, i sve što je on rekao palo je u vodu. Nisam ni obraćao pažnju na kameru.

- Pa dobro Nešo jesi li ti mene slušao šta sam ti rekao?

- Jesam...

- Pa što ne radiš onda tako?

- Pa ne znam...

- Koji si ti manijak, nasmejao se on.

I tako je ostalo Neša Manijak.

DOGODOVŠTINE SA SNIMANJA

Ako ste profesionalac morarte da radite sve što vam kažu. Morate da radite i na - 15 i na plus 40.

Tako sam jednom snimao na Košutnjaku na plus 40. Bilo nas je nekoliko. Ja, kolega i dve devojke.

Taman krenemo da radimo napadnu nas komarci. Onda tamana oteramo dimom komarce sad dim smeta kameri... I taman sve to sredili ide akcija već 15 minuta kad dvojica od 50 i nešto godina džogiraju pored nas onda se prekinulo snimanje.

Oni kad su nas videli onako gole digli paniku, hteli da zovu miliciju. E onda smo im mi objasnili šta radimo. Posle nismo mogli da ih se otarasimo, kao džogiraju pa onda se sakriju i gledaju nas.

A jednom sam snimao u Zrenjaninu na - 15, januar mesec. Trebala nam je uvodna scena koja će da bude napolju. Scenario je bio takav da se ja kao upoznajem sa nekom devojkom, odma kreće akcija i da ona mene oralno zadovoljava i posle da pređemo u neku sobu.

E sad na - 15 da vas neko 10 minuta oralno zadovoljava je katastrofa. Ali odradio sam maksimalno dobro.

ŠTA SAM ODBIO

Čim sam počeo da se bavim ovim poslom dobio sam ponudu da snimim gej filmove. Imao sam ponudu da budem vrhunski plaćen ali sam to odbio jer se nisam pronašao u tom svetu.

Možda bih uradio baš za neke velike pare.

Ali to sam jedino odbio.

ŽENE BOLJE PLAĆENE OD MUŠKARACA

Sve ovo vreme se pitam zašto su žene više plaćene od mene. Jer ja sam tu dominantan. Od mene zavisi to snimanje, ako meni ne krene nema snimanja.

Devojka može to i da odglumi i da isfolira a kod mene je sve očigledno. A ja moram da budem i potentan i da odradim završnicu. Ali eto devojke su više plaćene od nas.

SRBIMA JESTE DO SEKSA ALI...

Svima kad pomenete seks, pornografiju svi su nešto gadljivi. Naše žene su najseksipilnije žene na svetu.

Ja sam se razočarao u svoje najlepše partnerke u privatnom životu.

Sviđamo se jedno drugome, sednemo popijemo piće, ja pomenem tu neku malo ljubavnu kombinaciju to jest kres kombinaciju. E to kod naših devojaka nema. Hoće da izlazimo, da prođe jedno tri meseca pa tek onda. I mene prođe volja.

Toga u Evropi nema.

Meni se desilo u BiH. Upoznam devojku u kafiću, ona sedela sa drugaricama. Čula je čime se bavim, zna u kom sam hotelu i sama mi se ponudila da izađemo zajedno. I posle smo uradili to što je trebalo da uradimo.

8 MUŠKARACA I DVE DEVOJKE

Radili smo te orgije za strano tržište. Nisam umeo baš da se snađem. Bilo je ubitačno.

NAJDUŽI SEKS PRED KAMERAMA

Najduži seks pred kamerama bez prekida je bio u jednom filmu za Rumune mi je trajao 20 minuta.

Sve vreme je to bio seks bez prekida.

GDE SAM SVE SNIMAO U SRBIJI

Snimao sam u hotelima, kućicama, luksuznim vilama. Uglavnom su lusk smeštaji.

Snimali smo jednom u Novom Sadu u jednoj prizemnoj lepoj kućici koja se nalazi na par metara od jednog šetališta.

U jeku snimanja, usred vrhunca partnerka moja pogleda ka prozoru i krene da vrišti - Siledžije, siledžije!

Mi zaustavimo snimanje i pogledamo a na prozoru momak i devojka gledaju i ne trepću. Kad smo ih pitali oni nam priznali da već 15 minuta stoje tu i gledaju nas.

O SEVERININOM PORNO FILMU

Najveći blam čovekov može da mu preokrene život i da mu donese veliku slavu. E to se desilo Severini, koju ovom prilikom pozdravljam. Nju veoma cenim i poštujem. Ona je za mene jedna od najlepših žena.

E sad da li se to desilo njenom voljom ili ne to već ne znam.

O ŽENAMA IZ VISOKOG DRUŠTVA

Žene iz visokog društva su mnogo raskalašnije od drugih. Ovo će gledati i moja žena pa ne smem mnogo da pričam.

One imaju sve u životu ali im fali ovo što ja radim.

Ja dođem, ne slušam ja o njihovom životu, odradimo šta treba. Svako ima svoj život. Te priče mene najmanje ne zanimaju. Ja nisam psihijatar.

Žale se neke i na muževe ali ja to ne mogu da slušam. Imam ja i svoje probleme. Ali i one znaju da sam ja došao samo zbog posla.

Zovu me da dođem opet. Što se tiče tih privatnih kombinacija uvek je bilo barem dva puta. Bude i bakšiša.

Ja ću se ovim poslom baviti dokle god budem imao snage. Ja sam spojio i lepo i korisno.

