Šta je prethodilo ovom snimku, nije navedeno uz objavu, ali je verovatno nešto iznerviralo pripitog Rusa čim je skočio na haubu automobila. Počeo je da šutira šoferšabjnu i da je lomi, bez obzira što mu se vozač nije suprotstavljao.

Međutim, kada je hteo da siđe sa vozila, siledžija se okliznuo i pao, i to tako da je još odalamio glavom u stub saobraćajnog znaka. To mu, valjda, dođe kao neka božija pravda za nasilje koje je on pre toga ispoljavao.

Kurir.rs / Foto:Printskrin

