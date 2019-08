Postoje situacije u kojima životinje odreaguju presmešno.



Koliko god bile pametne ili dresirane i one se nekad iznenade u određenim momentima, ali to gledano iz našeg ljudskog ugla zaista izgleda komično.



Jer to često budu po našim ljudskim merilima neke najobičnije situacije, ali za njih nisu.



Kao u slučaju ovog psa, koji je urnebesno reagovao kada je video mehuriće u vodi.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

