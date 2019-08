Svako bira mesto i poze koje su mu najudobnije za spavanje, ali jedan mačak iz Švedske zaista je prevazišao sve neobične načine dremanja.



- On samo spava na čudne načine. Za mene je najsmešnije to što on, inače, nema ravnotežu, napisao je njegov vlasnik.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir