UMALO DA MU SE ZAKUCA U AUTO, A ON JE NAGRADIO ZAGRLJAJEM! Totalno neočekivan rasplet situacije sa raskrsnice! (VIDEO)

Saobraćajne nezgode, ali i druge napete situacije u saobraćaju veoma često se završe psovkama ili fizičkim obračunom aktera. Ipak, evo dokaza da ne mora da bude tako.



Jedan stanovnik Los Anđelesa odbacio je ćerku do škole, a potom nastavio ka svom poslu. Već na jednoj od narednih raskrsnica mogao je da doživi fatalan udes, iako mu je zeleno garantovalo bezbedan prolaz. Naime, zbog kolone vozila u susednoj traci on nije video automobil koji iz suprotnog smera namerava da mu preseče put. Samo zahvaljujući brzim refleksima, čovek je uspeo da izbegne udarac i zaustavi se tik iza raskrsnice.



Tada je iz drugog auta izašla preplašena žena, koja se sva tresla zbog onog što je moglo da se desi.



- Tada sam joj prišao i zagrlio je. To je bilo potpuno spontano i mislim da nam je oboma baš to bilo potrebno, napisao je čovek uz ovaj snimak.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir