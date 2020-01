I VAMA ĆE IZMAMITI OSMEH! Pogledajte kako pas zabavlja preslatku bebu, ona se zarazno kikoće i cereka! (VIDEO)

Bela je petogodišnji terijer koja živi u gradu Sari u Kanadi. Do pre šest meseci bila je jedino "dete" u domu svojih roditelja. Navikla je da sva pažnja bude usmerena ka njoj, dok se nije pojavio njen mali "brat" beba Harvi. Bela je oduvek bila izuzetno druželjubiv i simpatičan pas. Kako Harvei odrasta, tako i on gradi neverovatnu ličnost. Smeh je postao jedan od poslednjih Harvvijevih dostignuća, kojim pokazuje koliko je srećan. Bela i Harvi obožavaju da se igraju, i to traje sve dok se jedno od njih dvoje ne uspava. Na snimku vidimo kako se Harvi i Bela igraju uz pomoć njenog oca Rajana. Pas je primetio da ulazeći i izlazeći iz Harvijeve sobe kod bebe dolazi do preslatkog smeha, što još više podstiče Belu da trči po sobi. Ova predivna scena još jednom nas je podsetila da je u domu najbitnije da vladaju ljuav i smeh.

(V.P.-B.D.)

Kurir