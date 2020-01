SNIMAK KOJI JE SVE UZNEMIRIO! Ovaj slon napao je turiste u njihovom autu, a onda je izbacio sve iz sebe (VIDEO)

Slonovi su često turistička atrakcija i ljudi vole da ih vide, slikaju i snimaju, međutim ovi turisti će zauvek pamtiti svoje poznanstvo sa ovom životinjom. Naime dok su držali otvoren prozor u kolima kako bi uslikali slona, on je svoju surlu proturio u automobil i verovali ili ne počeo da jede stvari iz automobila. Turisti su pokušali da pobegnu, ali uzalzudno jer je slon već svoj obrok stavio u usta i počeo da preživa. Kada su svi mislili da je to, to slon je uradio nešto zaista jezivo. Pogledajte video koji je postao hit na internetu do kraja, shvatićete zašto je to tako.

(V. P. - D. Z.)

Kurir