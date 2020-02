ČINI MI SE DA SAM VIDEO CICA MACU! Kada je mačka ugledala fazana počela je čudno da se ponaša (VIDEO)

Ovaj video zaista je urnebesan i kada ga odgledate do kraja zaboleće vas stomak od smeha.

Mačka je najnormalnije iz svoje činije jela svoj obrok, a on je toliko mirisao da je privukao ovog fazana. Fazan je bez straha prišao mački i jasno joj stavio do znanja da i on hoće da jede. Međutim kada je mačka podigla glavu iz činije i ugledala fazana počela je veoma čudno da se ponaša.

Ponašanje ove mačke nateraće vam suze na oči od smeha i zaista je jedan od vide koji ulepšavaju dan.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

