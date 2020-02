OVAJ ČOVEK NE ZNA ZA STRAH! Prišao je medvedu i legao na njega, a onda je krenula jeziva borba (VIDEO)

Medvedi često znaju da probude strah kod čoveka, a još kada su ovoliko veliki onda je to zaista dobar razlog da se i svaka dlaka na telu naježi. Ovaj čovek je bez straha prišao velikom medvedu, stavio svoju ruku u njegova usta, ali to nije sve jezivo što ćete videti na ovom snimku. Čovek je doslovno legao na medveda i tek onda kreće haso. Kada pogledate ovaj video snimak do kraja shvatićete zašto je jedan od najstrašnijih na internetu, a neke delove možda nećete smeti ni da pogledate.

(V. P. - D. Z.)

Kurir