Bizoni često znaju da blokiraju put, a ovoga puta su to uradili u omiljenom za turiste nacionalnom parku u SAD. Izašli su na put, a to je bio razlog da svi svojim automobilima stanu, neko iz straha, a drugi kako bi uslikali najbolji snimak. Bizoni su se šetali od kola do kola, kao da je to njihovo prirodno okruženje i pravo je uživanje bilo gledati ih. Pogledajte ovaj video do kraja i sami ćete se začuditi ponašanjem ovih životinja.

