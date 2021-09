SARA (26) OSLEPILA DOK JE TETOVIRALA OČNE JABUČICE: Telo joj je u potpunosti PREKRIVENO tetovažama, a razlog je BIZARAN! (FOTO)

Sara Sabat (26) iz Teksasa rekla je kako je oslepila dok je tetovirala očne jabučice jer je tatu majstor pogrešio i nije stavio dovoljno fiziološkog rastvora. Ipak, ne kaje se jer voli svoje tetovaže

Ljubiteljka tetovaža Sara Sabat (26) je u potpunosti prekrivena tetovažama.

U školi su je maltretirali zbog "maljavosti", pa je oduvek htela da prekrije telo tintom. Dodala je i kako su joj tetovaže pomogle da postane jača.

Dok je tetovirala očne jabučice, tatu majstor nije napravio dobar "posao" odnosno stavio je previše tinte, a malo fiziološkog rastvora. Sara zbog toga nije ništa videla te je morala da ode kod doktora. Dobila je kapi za oči, a postala je i vrlo depresivna.

"Bilo mi je jako teško da radim bilo što nisam mogla da gledam televiziju, nisam mogla ni da budem u blizini jakih svetala i nisam htela da izlazim napolje. Bila sam jako depresivna zbog toga ", ispričala je i dodala kako se ipak ne kaje zbog svojih tetovaža iako su joj one "ugrozile" zdravlje.

"Mislim da sam na njih potrošila oko 4.000 dolara (oko 400.000 dinara). Pomažu mi da se izrazim i da se bolje osjećam", otkrila je.

Rekla je i da često dobija komentare o svom izgledu, ali da je to ne sprečava da se i dalje tetovira.

"Ljudi često misle da nisam obrazovana, a neki čak pretpostavljaju da sam neka kriminalka. Ali, to mi ne smeta. Svi smo različiti i svako ima svoje mišljenje", rekla je i dodala kako želi još tetovaža na licu.

"One su moj štit. To je moj način života i deo mene. Nikad neću prestati da se tetoviram ", zaključila je, a piše "The Sun".

Kurir.rs/A.A.

