NA TATINOM ŠEZDESETOM ROĐENDANU IMAO SAM S*KS SA 22 GODINE STARIJOM ŽENOM: Sve je bilo kao san, a onda nas je zatekao njen MUŽ!

Mladić je jednom prilikom ispričao vrlo čudnu životnu sitzuaciju u kojoj se zatekao na očevom 60. rođendanu.

- Ja imam 35 godina i živim sam. Jedne večeri sam svratio do kuće moje majke, i tu je bila njena dobra prijateljica. Ona ima 57 godina i oblači se i izgleda mnogo mlađe. Dovoljno je reći da ima ćerku mojih godina – priča on i nastavlja

- Ponudio sam joj prevoz do kuće i u kolima smo počeli da pomalo flertujemo. Potom smo odlučili da ipak prvo odemo na piće. Ta noć se završila tako što smo se ljubili i milovali, ali smo oboje zaključili da ništa ne sme da se dogodi između nas. Međutim, ubrzo smo počeli da razmenjujemo bezobrazne poruke - priseća se mladić.

foto: Profimedia

Nakon što je njegov otac proslavljao 60. rođendan, a ona došla u izazovnoj haljini, kako navodi on je ponudio da pleše sa njim, a zatim joj na uvo rekao...

- Pre nekoliko nedelja moj otac je slavio 60. rođendan i ona se pojavila u uskoj haljini i izgledala je fantastično. Plesali smo nekoliko puta i ja sam joj šapnuo da izgleda seksi, a ona je mogla da oseti koliko sam ja uzbuđen. Oboje smo znali koliko je to rizično, ali nismo mogli da odolimo i otišli smo do mog automobila koji je bio parkiran na mračnom mestu - objašnjava muškarac.

Taj momenat je bio prekretnica. Ni jedno ni drugo nisu moglu da kontrolišu više svoje strasti.

foto: Profimedia

- Bukvalno me je preklinjala da vodim ljubav sa njom i rekla mi je da 20 godina nije imala odnose sa mužem. Sve je bilo kao iz snova. To je bio najbolji seks u mom životu… barem je tako bilo dok nas nije uhvatio njen muž. On je primetio da su vrata na kolima otvorena i prišao je da vidi o čemu se radi, i gledao je našu akciju - priznaje Englez.

U trenutku zanosa se sledio kada ga je ugledao na vratima automobila, ali je nedopustivo da žena nema odnose sa svojim supružnikom toliko dugo.

foto: Shutterstock

- Ne smem ni da ponovim kojim sve imenima ju je nazvao i kako ju je izvređao. Pokušali smo da ga smirimo, ali uzalud, on je urlao na sav glas. Na kraju je rekao da je sve gotovo između njih i odjurio je - objašnjava mladić, pa dodaje.

foto: Profimedia

- Kada sam je odvezao do kuće, njene stvari su bile na travnjaku u crnim kesama za đubre. Sada ona živi sa mnom, ali to niko ne zna. Ona želi da se odselimo zajedno, a ja maštam o tome da ona bude samo moja. Znam da je naš seksualni život fenomenalan, ali posledice naše veze mogu da budu velike, naročito kada se pogleda razlika u godinama i činjenica da je ona porodična prijateljica - zaključio je Britanac.

(Kurir.rs / NajŽena.rs)

