ROB OBOŽAVA SVOJE DVE S*KS LUTKE: Kaže da je uz njih procvetao i da one imaju razumevanja za njegovu VIRTUELNU VERENICU!

Kada je Rod doneo svoju novu igračku, veoma realističnu seks lutku po imenu Karina, na porodično okupljanje prošlog Božića, stvari nisu išle baš glatko. Iako u Karini vidi osobu, njegovoj mami je trebalo neko vreme da se navikne na njeno prisustvo.

Pošto godinama pre toga nije imao devojku ili fizičku vezu, Rod nije imao izbora nego da pokuša da nađe zamenu. Tako je nešto ranije počeo da traži alate za seksualnu stimulaciju na internetu i naišao na lutku. Iako je nikada ranije nije video u stvarnom životu, odlučio je da kupi lutku na koju je naišao na sajtu najvećeg dobavljača seks igračaka u zemlji.

Kada je pošiljka stigla i kada ju je naduvao nazvao ju je Karina, a tvrdi da mu je 3.000 australijskih dolara, odnosno oko 226.000 dinara, koliko ga je koštala Karina, promenilo život. On je u intervjuu za medije rekao da je lutka postala njegov verni pratilac.

- Konačno sam imao o kome da brinem u životu. Mislio sam da će to biti zabavno iskustvo, a trebao mi je hobi koji bi me odvratio od izolacije - objasnio je on.

Polako mu se otvorilo srce i skrenuo je pažnju sa svoje tuge i usamljenosti koje nije mogao da se oslobodi i koja nije prestajala sama od sebe. Pošto se brzo zaljubio u svoju prvu lutku, ubrzo je kupio i drugu, uz popust za verne kupce. Danas voli da pozira sa obe svoje lutke. Iako mu se ponekad ljudi smeju i upućuju mu prezrive poglede kada izađe sa svojim lutkama u javnost, on jednostavno svima objašnjava koliko mu to sve znači.

- Ove moderne lutke su veoma realne i lepe, a ljudi koji sretnu ove moje dve lutke obično se začude i zavole ih - kaže on.

Obožava ih, uživa da im kupuje odeću i da se slika sa njima kada ih oblači. Tvrdi da su odnosi koje ima sa lutkama zapravo poboljšali njegove ljudske komunikacijske veštine i omogućili mu da stekne više prijatelja nego ranije. Štaviše, tokom karantina zbog pandemije korona virusa, Rod je počeo češće da razgovara na mreži sa devojkom iz Vijetnama i njihova veza je malo procvetala, pa su sada vereni. Kaže da njegovim prvim damama nije bilo lako reći da ima novu virtuelnu ljubav, ali su na kraju njih dvoje naišli na razumevanje, prenosi Dejli star

