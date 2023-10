ALEKSANDRA JE ISTETOVIRALA BEONJAČE, A ONDA JE KRENUO PRAVI PAKAO: Optužila je tatu majstora jer joj se OVO desilo sa OČIMA (FOTO)

Aleksandra Galuška je istetovirala beonjače pre nekoliko godina. Kao rezultat toga, skoro je izgubila vid.

Šest godina nakon nesrećnog događaja koju je izveo Pjotr A., doneta je presuda.

Aleksandra je postala poznata 2016. godine, kada je devojka odlučila da potpuno tetovira beonjače. Iako je Aleksandta mnogo puta ponovila da se ideja o neobičnoj tetovaži pojavila pre susreta sa poznatim reperom, mediji su joj dali nadimak „popkina obožavateljica“. Usled neuspešnog tetoviranja Aleksandra je izgubila vid na jednom oku, a na drugo vidi samo delimično, piše ofeminin.pl.

"Obavestila sam tatu majstora da sam izgubila vid na desnom oku, ali me je on uverio da ne treba da brinem ni o čemu, da je sve u redu. Sve vreme kasnije me je ubeđivao da je procedura urađena kako treba.", rekla je Aleksandra u programu "Alarm".

Kada je njeno zdravlje, uticalo i na mentalno zdravlje, počelo da se pogoršava, devojka je odlučila da pokrene onlajn prikupljanje sredstava za lečenje .

Galuška je 2021. odlučila da tuži Pjotra A., koji joj je izazvao ozbiljne zdravstvene probleme. Portal Naš grad Varšava javio je da je u tom slučaju doneta nepravosnažna presuda.

Skoro šest godina nakon podizanja optužnice, 20. decembra 2022. godine, Okružni sud u Varšavi prvostepeni je izrekao kaznu za Pjotra A. On mora da plati Aleksandri. 150.000 PLN (skoro 4 miliona dinara) odštete i obavljanje socijalnog rada po 30 sati mesečno godinu dana.

Galuškin advokat smatra da je kazna, po njegovom mišljenju, neadekvatna krivičnom delu. Ranije je objavljeno da će žrtva tražiti milion poljskih zlota na ime odštete od Pjotra A.

