BRUTALNO ZATEGNUT I PUN TETOVAŽA, A ZBOG OVE STVARI ŽENE SU POPADALE U NESVEST: Evo zašto su svima oči bile uprte u JEDAN DETALJ

Hari Stajls je fotografisan kako uživa na brodu sa prijateljima i ženama su vilice pale kada su videle ovo telo. Ipak, jedan detalj nije moga proći nepriižmećeno. Hari je viđen sa tetovažom za koju se veruje da je posvećena njegovoj bivšoj devojci Oliviji Vajld.

Na novim fotografijama, bivši član grupe One Direction može se videti kako uživa na brodu u Bolseni, u Italiji, u petak. Stajls, 29, pokazao je tetovažu koja izgleda kao ispisano ime "Olivija", i to na vrlo vidljivom mestu - na njegovoj butini. Poznato je već da je veza Harija i Olivije izazvala buru u medijima, tako da ova tetovaža mnoge iznenađuje.

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reč "colazione" - što je italijansko za doručak - takođe je delovalo kao da je ispisana na nozi Harija Stajlsa, iako je nejasno da li postoji bilo kakva veza između dve tetovaže.

Mastilo na butinama bilo je vidljivo dok je muzičar nosio zelene kupaće hlačice i zeleno-belu kariranu dugmad. Pridružila mu se grupa prijatelja, uključujući bivšeg voditelja #Late Late Show-a" Džejmsa Kordena i Viktojinog anđela, Žaklin Jablonski.

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok su neki fanovi brzo ukazali na Lidiju (39) kao muzu za Stajlsovu tetovažu, drugi su sugerisali da bi značenje moglo imati neke veze sa pesmom One Direction "Olivia" sa njihovog albuma "Made in the A.M." iz 2015. Obožavaoci su se takođe pitali da li je na fotografijama - koje su snimljene iz daljine - čak i napisano ime "Olivija".

- Živeću u blaženom neznanju šta ta tetovaža zapravo govori dok ne vidim neke fotografije u Ultra HD 4K rezoluciji koje će dokazati da nisam u pravu jer znam da moj muškarac nije bio dovoljno glup da istetovira nečije ime, napisala je jedna korisnica Tvitera.

- Sve šale na stranu ako tetovaža zaista kaže Olivija, to samo dokazuje da je Hari Stajls čovek. Uradio je nešto ludo zbog devojke u koju je bio zaljubljen u jednom trenutku kao verovatno neki veliki romantični gest, napisao je drugi korisnik na Tviteru.

(Kurir.rs/Blic žena)

