KADA SAM VIDEO SVOJE MEĐUNOŽJE BIO SAM ŠOKIRAN: Troši DVA MILIONA EVRA godišnje za podmlađivanje, sad se podvrgao SULUDOM TRETMANU

Američki milioner Brajan Džonson (46) koji pokušava da "blokira" sopstveno telo kako bi vratio sat unazad, otkrio je da je "šokiran" rezultatima tretmana kojima je podvrgao svoje genitalije, piše LADbible.

Brajan troši skoro dva miliona evra godišnje u potrazi za odgovorima kako pomladiti vlastito telo te se ne boji isprobati neke prilično neobične tehnike, pa, između ostalog, u sebe ubrizgava krv svog 18-godišnjeg sina te se drži vrlo stroge dijete od 1977 kalorija.

foto: Printscreen/Instagram

Brajan je u podkastu "The Diary of a CEO" otkrio da se podvrgao još jednom bolnom tretmanu, a koji je pokazao impresivne rezultate.

"Postoji ta tehnologija, imate štapić i sednete na stolcu, a tehničar koristi taj štapić i u suštini šokira vaše genitalije pomoću akustične tehnologije. To je tehnologija koja ima širok raspon primena, a takođe se koristi za erektilnu disfunkciju", pojasnio je.

foto: Instagram/ bryanjohnson_

Džonson je dodao da trenutno nema erektilnu disfunkciju, što bi mogla biti posledica toga što je podmlađivao i svoje genitalije poslednjih nekoliko meseci. Zatim je objasnio da šokovi, koji nisu električni, uzrokuju mikro-povrede mišića genitalija koji se potom obnavlja te da je to bolno.

foto: Instagram/bryanjohnson_

Džonson kaže da ukupni tretman na skali bola do deset iznosi sedam, a da iznosi devet kad štapić dođe do glavića. No, kaže da se to isplati pretrpeti jer njegove genitalije sada izgledaju "15 godina mlađe".

"Šokiran sam rezultatima. Sada sam dva meseca pod tom terapijom. Moje subjektivno iskustvo je kao da su mi se genitalije pomladile za 15 godina", kazao je, a na društvenoj mreži X Džonson je otkrio da sada ima dužu erekciju, da mu se volumen ejakulata povećao, da maksimalno brzo mokri, da mu se poboljšala pokretljivost spermatozoida itd.

(Kurir.rs/Net.hr)