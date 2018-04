(VIDEO) ISUSA MI NE DIRAJ! Upao na predstavu i lemao glumce koji su glavnog razapinjali na krst!

Uskršnji su praznici, pa je tim povodom u brazilskom gradu Nova Hartz organizovana predstava o stradanju sina božijeg.

Sve je na sceni teklo po scenariju, glumci koji su igrali Isusa i njegove sledbenike razapeti su na krstove, a oni koji su glumili rimske vojnike su ih "tlačili", kao što to piše i u Novom zavetu. Međutim, kada je došlo do vrhunca i jedan od vojnika krenuo da kopljem probode Isusa, iz publike je doleteo gledalac koji je rešio da to spreči. Zaleteo se na "Rimljanina" i počeo da ga bije kako bi spasao Hrista.

Kurir

Autor: Kurir