TEŽAK ŽIVOT POZNATE GLUMICE: Izgubila je bebu, jedva pobegla iz sekte, a najveću ljubav spasla od droge!

Australijska glumica Nikol Kidman je jedna od najmoćnijih i najbogatijih glumica 21. veka.

O njenom glumačkom umeću sve je poznato, ali neke detalji iz njenog života sigurno će vas iznenaditi.

Nikol se udavala dva puta. Njena veza sa glumcem Tomom Kruzom je započela na snimanju filma "Dani groma", 1990. godine. Venčali su se na Badnje veče (po gregorijanskom kalendaru 24. decembra) 1990. u gradu Teluride, Kolorado.

Usvojili su dvoje dece, kćerku Izabelu Džejn i sina Konora Entonija. Razdvojili su se nakon 10 godina braka.

Kidmanova je bila tri meseca trudna i imala je spontani pobačaj. Kruz je podneo zahtev za razvod u februaru 2001. Razvedeni su 2001. a Kruz je kao razlog naveo nepomirljive razlike.

Decu koju je usvojila sa Tomom ne viđa već godinama, a sumnja se da je razlog taj što su oni pripadnici sajentološke crkve, a ona nije i da je takav odnos u tom slučaju nemoguć. Često se spekuliše to što ih u intervjuima ne spominje ali ni kada prima nagrade.

Razlozi za prekid braka nikada nisu bili dostupni javnosti. Za časopis "Marie Claire" Kidmanova je rekla da je imala vanmateričnu trudnoću. U junu 2006. je izjavila da još voli Kruza.



"On je bio ogroman i još uvek je. Za mene, on je bio samo Tom, ali za sve ostale on je bio ogroman. Bio mi je divan. I ja sam ga volela. I još uvek ga volim", rekla je tada.

Nikol je izjavila i kako je njihov zajednički život bio "savršen" i da joj je zbog toga bilo užasno teško kad su se razveli.

Robi Vilijams je potvrdio da su bili u kratkoj romansi na njenoj jahti tokom 2004. godine. Nakon što je dobila Oskara, pojavile su se glasine o vezi između nje i Adrijena Brodija, 2003. godine upoznala je muzičara Lenija Kravica i sa njim bila u vezi do 2004. godine.

Svog drugog muža, kantri pevača Kita Urbana je upoznala u januaru 2005. Venčali su se 25. juna 2006. u Sidneju.

Na sreću, njen skladan i dugogodišnji brak sa muzičarem Kitom Urbanom je pun nežnosti.

"Mnogi kažu da ljubaznost nije seksi, ali jeste", rekla je Nikol o čoveku sa kojim je posle braka sa Tomom Kruzom još jednom uplovila u bračnu luku i u njoj pronašla svoju sreću.

U braku sa Kit Urbanom, Nikol je dobila dvoje dece, ćerku Sandej Rouz 2008. godine i drugu ćerku Fejt Margaret preko surogat majke 2010. godine.

U emotivnom intervjuu pre nekoliko meseci, Kit Urban je otvoreno pričao kako je izgledao njegov život pre nego je upoznao sadašnju suprugu. Naime, Kit je mladost proveo u raljama zavisnosti o drogi i alkoholu, pa priznaje da ga je ljubav slavne slavne glumice spasila od samog sebe.

Na vrhuncima svoje karijere Kit Urban živeo je načinom života koji je kilometrima daleko od onog koji vodi danas. Naime, kantri pevač godinama je bio teški zavisnik o alkoholu i drogama, a to se reflektiralo na sve ostale aspekte njegovog života. Tako je sve do fatalnog susreta s Nikol Kidman vodio besmislene ljubavne veze u kojima bi se potpuno distancirao.

"Pre braka sam bio jako loš u vezama. Nisam se mogao da se predam jednoj osobi, ali sam istovremeno pisao ljubavne pesme", izjavio je Kit i priznao da se ovisnosti rešio tek kada se pre 11 godina oženio Nikol Kidman.

Naime, iako je posrnuli muzičar već u par navrata pokušao s lečenjem, Nikol je uzela stvari u svoje ruke i samo četiri meseca nakon venčanja organizovala intervenciju. U svom naumu je uspela budući da Kit nikada više nije posegnuo za bilo kojom vrstom opijata.

"Nikol je u moj život stigla kao anđeo s neba čija me je ljubav u poslednjem trenutku izvukla iz pakla zavisnosti."

