ANĐELKA PRPIĆ ISPRIČALA ANEGDOTU: Zaboravila si da prekstiš noge! On je moj veliki KRITIČAR!

Anđelka Prpić važi za jednu od omiljenih mladih glumica, a i te kako je popularna i kao televizijska ličnost.



Najveća podrška su joj suprug Dario i sin Jakša, koji su sa njom uvek iza scene kada radi.

Međutim, Anđelka je otkrila da joj je sin veliki kritičar, pa je ispričala i neke anegdote.

"On je sve vreme na visini zadatka, sedi, i kako ja izađem nešto, on kaže "Bravo mamice, super si". Onda mi je jednom rekao "Mogla si da prekrstiš noge, to si zaboravila". Ja mu dogovorim: Vidi stvarno nisam", rekla je kroz osmeh Anđelka u emisiji "Premijera".



Ona ne krije da bi volela da se porodica proširi za jednog člana ali smatra da nije pogodan trenutak da joj se ta želja ostvari.

