(VIDEO) NADA BLAM U ŠOKU KAD JE ČULA ŠTA JELENA GOVORI UŽIVO U EMISIJI: Jovana i Srđan samo su se pogledali kad je glumica NARUŽILA mlađu koleginicu!

Glumica Nada Blam uživio u emisiji naružila mladu glumicu Jelenu Gavrilović jer je u emisiji koristila strane reči.

Naime, Gavrilovićeva je pričalao o svojim ulogama i kako ih dobija i izgovorila "kastuješ ga", na koju je profesorka Nada Blam odmah odreagovala.

"Šta da radim profesorka, moram da koristim nove reči. Da ga angažujem", ispravila se glumica.

Mi stariji glumici ne idemo na te kastinge, retko i nerado: Vidim da mladi to normalno. I to nije uvredljivo. To bi trebalo da bude tako normalno", obrazložila je Nada Blam.

