(FOTO) Ove HOLIVUDSKE ZVEZDE boluju od teških i neizlečivih bolesti! Evo kako se bore s njima i NE ODUSTAJU!

Poznati nisu toliko savršeni kao što običan svet misli. Zvezde nisu imune na teške bolesti, uprkos velikom trudu da svoju patnju sakriju od paparaca i fanova.

Ima mnogo zvezda koje se bore sa užasnim i teškim bolestima i ne kriju to već su inspiracija za druge da se hrabro bore sa užasnim bolestima.

Majkl Felps

Majkl Felps je olimpijac s najviše osvojenih medalja ikada. Međutim, on je takođe i jedan od 10 miliona Amerikanaca koji boluju od ADHD sindroma (poremećaja smanjenja pažnje uslijed hiperaktivnosti), koji mu je dijagnostikova još u ranom detinjstvu. Neki od najgorih simptoma uključuju nesposobnost da se koncentriše i anksioznst, ali ovaj neverovatni sportista je dokazao da može da se izbori sa svime.

Majli Sajrus

Procenjeno je da u SAD 2,7 miliona ljudi boluje od atrijalne fibrilacije, srčane bolesti koja izaziva izuzetno brzo lupanje srca, čak i kada osoba potpuno miruje. Majli Sajrus je jedna od mnogih koji boluju od ovog oblika tahikardije, ali umirila je svoje fanove rekavši da joj ova bolest ne ugrožava život.



Džon Hem

Hem nije bio toliko poznat do 2007. godine, kada je postao glavna zvezda megapopularne serije “Mad Men” i ostao zapamćen kao Don Drejper. Ovaj glumac ima vitiligo, retko kožno oboljenje koje pogađa manje od jednog procenta svetske populacije. Vitiligo ubija pigment u ćelijama kože, pa ti delovi kože izgledaju mnogo drugačije u odnosu na ostale. Za sada ne postoji lek za ovu bolest, ali ona nije opasna po život. Interesantno je to što je Ham uspeo da prikrije ovu bolest tokom svoje karijere.

Pamela Anderson

Tokom veze s bivšim mužem Tomi Lijem, Pamela je dobila hepatitis C. Bili su ljubitelji tetovaža i koristili su istu iglu kada su se tetovirali, iako je on već bio zaražen. Hepatitis C može da se leči, pa se ne očekuje da bude opasan po život ove zvezde.

Morgan Frimen

Ovaj glumac je 2013. priznao da boluje od fibromijalgije, bolesti koja mu je izazivala užasne bolove u ruci i primorala ga da se odrekne svojih hobija – pilotiranja avionom i vožnje jedrilice. Fibromijalgija izaziva oštre bolove, kao i vrtoglavicu i nesanicu.

Šer



Šer boluje od sindroma hronične malaksalosti, koji može da izazove bolove u čitavom telu i nesanicu, što drastično utiče na one koji od njega boluju. Šer je uspela da se izbori s ovom bolešću čak i pored svog prenatrpanog rasporeda.

Tom Henks

Ovaj glumac je 2013. u emisiji Dejvida Letermana otkrio da je od svoje 36. godine bio u preddijabetskoj fazi. Iste godine mu je dijagnostikovan dijabetes tipa 2. Procenjuje se da 29 miliona ljudi u SAD ima dijabetes, a da čak 8 miliona ljudi ne zna da boluje od njega.

