POZNAT PROGRAM GITARIJADE: Na otvaranju svira britanska hevi metal SENZACIJA!

Saksoni su bili na vrhu liste najtraženijih grupa za Gitarijadu od strane fanova, pa su organizatori rešili da im ispune želju i dovode Bifa Bajforda i ekipu da otvore ovu prestižnu rokenrol manifestaciju koja će se održati na Kraljevici od 28. do 30. juna.



Bend, koji je poslednji put svirao u Beogradu (tadašnjoj SFRJ) davne 1983 godine, donosi srpskim i fanovima iz regiona spektakularan šou u kojem ćemo čuti najveće hitove i klasike metala - "Denim And Leather", "The Eagle Has Landed", "Strong Arm Of The Law", "Wheels Of Steel", "Power And The Glory" i "Broken Heroes".

Ovogodišnja Gitarijada stoga ima sledeći program:

Četvrtak, 28. jun - Psihomodo Pop, takmičari prve polufinalne večeri, Džoni Ranković i The Churlians, Saxon

Petak, 29. jun - Hadži Prodane Duše, Nikola Čuturilo bend, Galija, takmičari druge polufinalne večeri, Neverne Bebe

Subota, 30. jun - Partibrejkers, Dejan Cukić i Spori ritam bend, finalisti Gitarijade, Bili Ajdol.

Ulaz na Gitarijadu, kao i rock kamp su i ove godine besplatni.

Kurir.rs / Foto: Promo



Kurir

Autor: Kurir