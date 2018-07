ŽENE SU UZDISALE ZA NJIM U SERIJI LJOVISNA: A kada vidite kako u 45. godini izgleda poznati glumac, pašćete s nogu! Ako postoji neka Srpkinja sa plavim očima nek mi se javi! (FOTO)

Grabando ando... y aunque no paramos, feliz por lo que estamos logrando para los nuevos episodios de @vocesdeemigrantes. Acompáñenme a conocer estos nuevos destinos y las apasionantes historias que en ellos se esconden... En breve les subo cositas, ¡tengo 2 teléfonos colapsados! 🙈😭😭🤣🤣... ¿No les pasa a veces? 😁 #PabloMartinOfic #PabloMartin #vocesdeemigrantes #director #filmmaker #telemundo #univision #caracoltv #actors #producer #escritor #scriptwriter #Venezuela #España #Canarias #canaryislands #Tenerife #grancanaria #islascanarias #canaryislands #instago #insta #instamoments #instapeople #canariaslifestyle #gymlife #fitness #summer2018 #tenerifesur #costaadeje #fuerteventura

A post shared by Pablo Martin ♾ (@pablomartinofic) on Jul 25, 2018 at 1:33pm PDT