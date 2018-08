NIJE NASTUPAO 8 GODINA, A SADA ĆE PEVATI BEOGRAĐANIMA: Nele Karajlić objasnio zašto je napravio veliku pauzu, a tiče se i ZDRAVLJA!

Nenad Janković, poznatiji pod nadimkom Nele Karajlić, posle 20 godina će u četvrtak nastupiti pred beogradskom publikom i to na "Beer festu".

Ovo je bio idealan povod da otkrije zašto ga nije bilo toliko dugo.

"Ukratko, jedan ozbiljan presek ću da napravim, od "Zabranjenog pušenja" do nekih novih ideja. Biće ono što publika najviše voli", rekao je Nele i dodao šta ga je omelo da se vrati nastupima:

"Nisam nastupao 8 godina, imao sam zdravstvene probleme, a i malo mi je dosadila muzika. Mene čitav taj ritual od turneja i svirki prešao u neku vrstu noćne more. Onda sam odlučio da nema potrebe da se time bavim i mučim, s obzirom da radim neke druge stvari. Ova ponuda me zaista uzbudila, jer to nije tek tako da nastupam svaki dan pred 100.000 ljudi", rekao je Karajlić.

Nele se osvrnuo na neprijatnost koja se nadavno desila Bajagi.

"Ja sam mislio da su oni dobili taj rat. To je besmisleno, ponosan sam što živim u gradu koji ne postavlja ta pitanja", izjavio je pevač.

