HOLIVUDSKI ZAVODNIK NIKADA NIJE SAM, A EVO PO KOM ŠABLONU BIRA PARTNERKE: Leonardo Dikaprio uvek je sa lepoticama mlađim od 25, a evo u kom trenutku sve dobiju ŠUT KARTU!

Leonardo Dikaprio važi za jednog od najvećih holivudskih zavodnika, a mnogi komentarišu da glumac devojke zapravo bira po šablonu. Poznat je po romansama sa mladim, popularnim i atraktivnim devojkama.

Trenutno je jedan od najplaćenijih glumaca na svetu, a njegovo ime dovodi se u vezu sa najlepšim i najuspešnijim ženama. Iako su neke sa kojima je bio potpuno različite, evo po čemu su sve iste.

Naime, najveći broj partnerki su prelepe uspešne žene.

Sa Žizel Bundšen bio je od 1999. do 2004. godine. Već od naredne godine, društvo u zabavljanju pravila mu je Bar Rafaeli i to sve do 2010. godine. Sa Blejk Lajvli bio je od 2011. godine. A, od 2012. sa Erin Heterton.

Glumac se od 2013. godine zabavljao sa Toni Garn, i to celih godinu dana. Sa Keli Rorbah bio je 2015. godine.

Atraktivna Nina agdal bila mu je devojka 2016. i 2017. godine. A sa Kamilom Moron sa kojom je trenutno u vezi, zabavlja se od 2018. godine.

Prema pretpostavkama, Leonartdo svaku vezu raskida najkasnije nakon što partnerka napuni 25 godina.

Iako je je Dikaprio sve stariji, svaka nova devojka je istih godina kao i prethodna, što razliku u godinama čini još većom. I dalje nije poznato da li je u pitanju samo slučajnost.

