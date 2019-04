MAJKA ZMAJEVA O FINALU SERIJE IGRE PRESTOLA: Nisu mi dali da ukradem jaje! Glumica iskreno o Bredu Pitu i odnosu između Džona i Deneris

Emilija Klark je jednom prilikom izjavila: ''Da nisam glumica, bila bih arhitekta, pevačica ili grafički dizajner.'' Na našu sreću, uspela je u svetu glume i sada uživamo gledajući je u ulozi Deneris Targarjen u poslednjoj sezoni serije ''Igra prestola'', koja se emituju svake nedelje na kanalu HBO.



- U seriju sam uložila gotovo 10 godina života, tokom kojih smo doživeli neke od najvažnijih trenutaka, proživeli smo važnu priču koja nas je obeležila. Zato je za mene oproštaj od serije i od Deni ujedno oproštaj od važnog dela mog života i zbog toga je sve to gorko-slatko. Za mene je "Igra prestola" definitivno nešto što me je najviše obeležilo u životu, uz nju sam prestala da budem dete, postala sam odrasla. Zvuči kao neka magija, ali za mene "Igra prestola" to i jest - otkrila je glumica, koja je nedavno dala intervju za hrvatski Večernji list.

foto: Profimedia



Kakav je bio poslednji dan snimanja?

- Kad se završava neki film, jednostavno se kaže "rez" i to je to. Međutim, ovo je bilo predivno. Došla je gotovo kompletna ekipa, čak i oni koji taj dan nisu radili, jer su znali da nam je poslednji dan. Pripremili su mi poklon, kao i za svakog glumca kad je završavao snimanje, i održali su mali govor... Moj brat, koji je deo ekipe, snimao me je i kasnije mi je pustio snimak i zaista se čulo samo jecanje.



Hoće li fanovi biti zadovoljni poslednjom sezonom?

- Uvek će biti i onih koji će biti razočarani, potreseni, biće svađa između fanova koji su na različitim stranama...

foto: Printscreen



Kako ste reagovali kad ste pročitali scenario?

- Čim sam dobila scenario svih epizoda, pročitala sam ga za jedno popodne. I onda sam samo uzela ključeve, izašla iz kuće i hodala tri sata po Londonu, besciljno sam lutala okolo, jer je tako epski. Apsolutno je epski, puno će se toga dogoditi.



Šta čeka Deneris?

- Ulazak u osmu sezonu za Deneris je, kao i za ostale, poput hodanja po jajima. Svaki lik na kraju sedme sezone ostavljen je u neizvesnosti, u pomalo delikatnoj, nejasnoj i potencijalno opasnoj situaciji. Šta je bilo pre?



Hoće li se dalje razvijati njen odnos s Džonom Snežnim?

- To je jedan od najvažnijih odnosa koje je ona razvila. Oni su neverovatno slični, puno toga ih povezuje i mislim da on izvlači ono najiskrenije iz nje, što ona još nije iskusila. Zato mislim da je to vrlo zanimljiv odnos i još ima puno otvorenih pitanja na koja tek moramo dobiti odgovore.

foto: Profimedia



Smatrate li da je u redu što se serija završava sada ili biste voleli da još traje?

- Zagovornik sam toga da se serija završi kad ima materijala za još i kad ljudi žele da se nastavi. Važno je da na kraju publika bude jednako zainteresovana kao što je bila na početku. Ako traje predugo, ne čini se usluga ni fanovima, ni glumcima, ni likovima, ni scenaristima...



Sada kad je snimanje završeno, možete li nam otkriti jeste li "prošvercovali" nešto iz studija?

- Ljudi me često to pitaju, ali istina je da nisam ništa uzela, nego sam na kolenima molila da mi poklone neku sitnicu, molila sam za samo jedno malo, malo zmajevo jaje. Međutim, problem je što će kostimi i rekviziti ići na turneju, tako da nismo mogli ništa da dobijemo.

foto: Profimedia



Bred Pit me je izveo na večeru Koja je neka od najluđih situacija koju ste doživeli?

- Naravno, Bred Pit na dobrotvornoj aukciji kad glumci plaćaju za večeru s nekim drugim glumcem. Davale su se ponude za mene i popeli smo se do velikih brojki kad sam shvatila da najveću ponudu daje Pit, koji se frajerski ljuljao na stolici i sa smeškom mi namignuo. Preludo. Pomislila sam u sebi: "Ne, ovo mi se ne događa, ovo je neki ludi san i sad ću se probuditi u svom krevetu kao 12-godišnjakinja i pomisliti kako sam dobar san sanjala". Bilo je neverovatno, a to je samo jedan od nedavnih doživljaja koji mi se inače ni u snu ne bi dogodio.

Kurir/ Večernji list/ Foto: Profimedia

Kurir