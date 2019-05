PREMINUO ČUBAKA IZ RATOVA ZVEZDA: Glumac Piter Mejhju (74) TRPEO je bolove, a porodica se ovom porukom OPROSTILA od njega

LOS ANĐELES - Glumac Piter Mejhju, najpoznatiji po tumačenju lika Čubake u serijalu "Ratovi zvezda", preminuo je u 74. godini, saopštila je njegova porodica. Mejhju je preminuo u utorak u svojoj kući u Teksasu.

Uzrok smrti nije saopšten, navela je agencija AP.

Čubaka, poznat kao Čui, bio je snažan ratnik s blagim srcem, tela prekrivenog krznom, kopilot broda "Milenijumski soko" i odan pomoćnik Hana Sola u tumačenju Harisona Forda.

foto: Profimedia

"Piter Mejhju bio je ljubazan i blag čovek, velikog dostojanstva i plemenitog karaktera", naveo je Ford u saopštenju.

Ford je dodao da je s Mejhjuom bio partner na filmu ali i prijatelj više od 30 godina. Mejhju se rodio i odrastao u Velikoj Britaniji, gde se pojavio u samo jednom filmu, a karijeru je nastavio u Americi. Američki državljanin je postao 2005. godine. Mejhju je bio oženjen i otac troje dece.

"Stavio je svoje srce i dušu u ulogu Čubake i to se videlo u svakoj sceni, iako smo znali kakve bolove trpi. Porodica "Ratova zvezda" mu je značila mnogo, nije to bila samo prosta filmska uloga. On se borio i izašao je iz kolica, za koja je bio vezan, da još jednom odigra Čubaku u filmu "Zvezdani ratovi: Sila se budi", rekla je njegova porodica u izjavi za medij povodom njegove smrti.

foto: Profimedia

