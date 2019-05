ŠTA KAŽU SRPSKI POLITIČARI, GLUMCI I SPORTISTI KAKO SE ZAVRŠAVA IGRA PRESTOLA... Džon Snežni će sesti na gvozdeni tron, a kladionice imaju drugog favorita!

"Igra prestola", koja se u Srbiji emituje na HBO kanalu nedeljom uveče, zaludela je ceo svet, a među obožavaocima ove serije čak je i bivši američki predsednik SAD Barak Obama, koji je, dok je bio na čelu Amerike, imao privilegiju da gleda sve epizode pre ostalih gledalaca.



Histerija u vezi sa serijom dostigla je vrhunac jer pred emitovanje poslednje epizode u nedelju uveče svi prognoziraju ko će sesti na presto izmišljenog kontinenta Vesterosa.

Gledaoci ove američke serije, koja je rađena po knjigama Džordža R. R. Martina, a emituje se u svetu od 2011. godine, odavno već imaju svoje favorite. Šansu za zaradu u tome su videle i kladionice u Srbiji, koje su izbacile kvote za kandidate na presto, a najveće šasne daju se Branu Starku.



Da ovoliko unošenje emocija u gledanje serije predstavlja ozbiljan problem za mentalno zdravlje nacije, smatra socijalni psiholog Vesna Tomić.

- To je grdan problem, koji može da se dijagnostikuje kao ozbiljno stanje mentalnog zdravlja naroda kome mediji intenzivno ispiraju mozak kroz rijaliti programe i serije. Ljudi u Srbiji očigledno nemaju pametnija posla nego da gledaju i jedno i drugo i, što je još gore, to ne gledaju hladnog mozga, posle čega se isključe, već unose i emocije i navijaju. Čim se klade i navijaju, to je slika potpune neodgovornosti medija u odnosu na mentalno zdravlje građana. Oni koji to koriste, u isprane mozgove mogu da sipaju ciljane sadržaje o "lepoti života" - upozorava Tomić.

Javne ličnosti u Srbiji, od političara preko sportista, slažu se da će na presto sesti Džon Snežni, koji je favorit Draganu Šutanovcu i Goranu Vesiću.

- Posmatrajući šta mu sve rade svih ovih godina/sezona, ne mogu da se otmem utisku da bi izmučeni, sluđeni, naratovani, izgladneli, sada i sprženi i na sve zamislive načine zloupotrebljavani prosti narod Vesterosa trebalo da jednom zasvagda kaže DOSTA tim beskrajnim, devastirajućim dinastičkim konfliktima, da povede jednu buržoasku revoluciju, počupa one mačekanje iz gvozdenog prestola i lepo pobije sve pretendente na njega, uspostavljajući parlamentarnu demokratiju ili pak čak samoupravni socijalizam. E, to već niko ne bi očekivao. A ovako, realno, Arja ubija Deneris, Džon seda na presto, i gde je ta peticija da sve snime iz početka - kaže pisac i filmski i strip scenarista Pavle Zelić.

Hit i u Kini

Seriju gleda Si Đinping

Kineski predsednik Si Đinping voli da gleda televizijsku seriju "Igra prestola", ali veruje da brutalni fiktivni svet Vesterosa ne bi smeo da postane uzor u međunarodnim odnosima.

Drama u produkciji HBO, zasnovana na knjigama serijala "Pesme leda i vatre" američkog pisca Džordža R. R. Martina, hit je u Kini kao i svuda u svetu, uprkos tome što se kineskim gledaocima prikazuje izmenjena verzija, sa manje seksa i nasilja.

Kvote na kladionicama



Bran Stark 1,70

Džon Snežni 3,20

Sansa Stark 4,50

Deneris Targerjen 10

Džendri 12

Tirion Lanister 15

Arja Stark 70

Sam Tarli 100

Anketa GOT

Ko će sesti na tron Vesterosa?

foto: Zorana Jevtić

Boško Janković, bivši fudbaler

Izgleda da će biti Džon

- Razmišljao sam baš o tome, ali nemam odgovor. Cela serija je tako zamišljena da je teško zaključiti šta će se desiti. Deluje mi da bi Džon Snežni mogao da bude taj koji će da završi na prestolu, tako meni izgleda... Moj favorit je Snežni.

foto: Filip Plavčić

Predrag Azdejković, LGBT aktivista

Navijao sam za Sersei

- Ubeđen sam da će na prestolu na kraju sedeti Džon Snežni, iliti Egon Targerjen, očigledno je da će on biti glavni heroj, mada se on bukvalno i metaforički ponaša kao da je upravo probuđen iz mrtvih. Ne bih se kladio na Džona, inače se nikad ne kladim. Nije mi on omiljeni lik, ne navijam za njega. Navijao sam za Sersei, ona mi je bila fantastičan lik, ali nju su ubili u prethodnoj epizodi.

foto: Dragan Kadić



Miljana Gavrilović, glumica

Sersei je ostala živa

- Nisam čitala knjigu "Vatra i krv" Dž. R. R. Martina o Targerjenima i možda bi mi bilo jasnije da jesam, najviše zbog Deneris. Svakako glasam za Džona Snežnog. Pretpostavljam da će Arja ubiti Deneris, ali mislim da bi do zapleta moglo da dođe na dva načina. Prvi ako je kraljica Sersei ostala živa, a drugi ako Deneris potencijalno nosi Džonovo dete.

foto: Marina Lopičić

Nina Janković, glumica

Džon preuzima Noćnu stražu

- Bran će sesti na gvozdeni presto. Džon Snežni će ubiti Deneris i otići na čelo Noćne straže.

foto: Zorana Jevtić

Stefan Buzurović, voditelj i glumac

Arja i Džendri Baration

- Teško i vrlo nezahvalno pitanje. Idealno bi bilo da to budu Arja i Džendri Baration.

foto: Dragana Udovičić



Dragan Šutanovac, političar

Bran Stark ima najviše šanse

Porodično gledamo "Igru prestola" i navijamo u većini za Džona Snežnog, iako je pokazao mnogo slabosti za jednog budućeg kralja. Bran Stark očigledno ima najviše šansi, najstabilniji je, mislim da bi on čak i najbolje upravljao kraljevstvom.

foto: Dado Đilas

Goran Vesić, političar

Deni je favorit

- Kako sada stoje stvari, na gvozdeni presto će sesti Deneris. Ali scenaristi ove serije su nas naučili tokom ovih osam sezona da se nikada ne desi ono što izgleda najlogičnije. Tako da mislim da će na gvozdeni presto sesti Džon Snežni, koji je sada i zakoniti naslednik. Ipak, ne bi me začudilo da se otkrije da je još neki od junaka serije u stvari iz porodice Targerjen. Tako da nas čeka uzbudljiv rasplet.

foto: Saša Pavlić

Igor Rakočević, bivši košarkaš

Navijam za majku zmajeva

- Serija je fantastična, izuzev ogromnih propusta što su u poslednjoj sezoni ubijeni Noćni kralj i drugi zmaj. Favorit mi je majka zmajeva Deneris.

