POČINJE 64. STERIJINO POZORJE: Ceci Bojković nagrada za životno delo!

Sterijino pozorje, 64. po redu, otvara se svečano večeras uručenjem Sterijine nagrade za životno delo Svetlani Ceci Bojković i predstavom "Petrijin venac" Dragoslava Mihailovića u režiji Bobana Skerlića, a u izvođenju Ateljea 212.

foto: Arhiva Ateljea 212

Pod sloganom "Pobuna - ženski rod" u Novom Sadu do 3. juna biće izvedeno osam predstava u konkurenciji za nagrade i tri u međunarodnoj selekciji "Krugovi".



Autentičan i istraživački pristup problematici ženske emancipacije zajednička je osobina svih predstava koje je Svetislav Jovanov, selektor Pozorja, uvrstio u selekciju, a prema njegovim rečima, protekla pozorišna sezona bila je natprosečna i provokativna.

"Imao sam priliku da svedočim jednoj tematski intrigantnoj, estetski protivrečnoj, društveno provokativnoj i, u krajnjoj liniji, natprosečnoj pozorišnoj sezoni. Reč je o predstavama u kojima pobuna zanemarenog, potisnutog i/ili porobljenog ženskog identiteta, žene kao Drugog - postaje šifra borbe za društvene, moralne i civilizacijske promene", kazao je Jovanov.

foto: Sonja Spasić

Pored uručenja prestižnog priznanja, sutra u foajeu scene "Pera Dobrinović" Srpskog narodnog pozorišta u čast velike glumice biće otvorena i izložba "Svetlana Bojković - Umetnost glume ili traganje za istinom", autora Zorana Maksimovića.

"Na otvaranju me očekuje velika Sterijina nagrada za životno delo, kao i otvaranje izložbe o meni i mom radu. To me čini sretnom i vrlo počastvovanom", kazala je Bojković.

Predstave Sterijinog pozorja: - "Petrijin venac", prema romanu Dragoslava Mihailovića, u dramatizaciji Mile Mašović Nikolić, režiji Bobana Skerlića i izvođenju Ateljea 212 iz Beograda

- "Zla žena" Jovana Sterije Popovića, u režiji Ive Milošević i izvođenju Narodnog pozorišta iz Subotice

- "Neustrašive - kao i sve slobodne devojke" Tanje Šljivar, u režiji Salome Dastmalh i izvođenju Dojces teatra iz Berlina

- "Karolina Nojber" Nebojše Romčevića, u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke

- "Hasanaginica", prema motivima drame Ljubomira Simovića, u režiji Andraša Urbana i izvođenju Novosadskog pozorišta

- "Kozocid" autorke i rediteljke Vide Ognjenović, u izvođenju Gradskog pozorišta Podgorica

- "M. I. R. A.", prema konceptu i u režiji Andraša Urbana, u produkciji Bitef teatra

- "Bolivud" Maje Pelević na muziku Anje Đorđević, u izvođenju Narodnog pozorišta Beograd Selekcija "Krugovi":

- "Kiklop", prema romanu Ranka Marinkovića, u adaptaciji i režiji Saše Anočića i izvođenju Gradskog dramskog kazališta "Gavela" iz Zagreba

- "Itaka" prema Homerovoj "Odiseji", pisaca Petera Zavada i Armina Sabo-Sekeljija, u režiji Kriste Sekelji i izvođenju Pozorišta "Katona Jožef" iz Budimpešte

- "Puppenhaus, Kuracja" (Kuća lutaka. Lečenje) Magde Fertač, u režiji Jendžeja Pjaskovskog i produkciji TR/Teatra Rozmaitošći iz Varšave

Kurir.rs / M. C. / Foto: Marina Lopičić

Kurir