CECA BOJKOVIĆ PISALA JE BLEROVOJ VLADI DA ZAUSTAVI NATO BOMBARDOVANJE: Evo šta su joj Britanci odgovorili! A tek da čujete šta je od Miloševića TRAŽILA!

Glumica Svetlana Ceca Bojković, laureat ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, gostujući u emisiji "Sedmica" na Prvom programu Radio Beograda istakla je da umetnik treba da bude društveno angažovan i da je za nju gluma traganje za istinom, jer pravog i dubokog umetnika nema bez morala i etike.



Ona je istakla da se uvek borila i da će se boriti za dignitet svoje profesije, a kao predsednik Udruženja dramskih umetnika išla je, kaže, i kod bivšeg predsednika Slobodana Miloševića da se bori za smenu ministra kulture.



- Danas bih se založila za primanje mladih u pozorište i za povećanje plata i penzija glumaca - rekla je Bojkovićeva i istakla da podržava sadašnjeg ministra kulture Vukosavljevića u borbi protiv rijaliti programa.

Između ostalog, glumica se prisetila i kako je za vreme NATO agresije na Srbiju poslala pismo koleginici Glendi Džekson, tadašnjoj ministarki u vladi Tonija Blera. Naziv pisma je bio "Šekspirijanska tragedija na ulicama Srbije".



"Naravno, to je bilo strašno, naročito kada je bila bombardovana televizija, i to je bio vrhunac zla. Nedelju dana posle toga nisam mogla da se smirim i napisala sam otvoreno pismo Glendi Džekson, kao koleginica koleginici, sa svojim punim imenom i prezimenom, kao i repertoarom uloga koje sam igrala, jer sam igrala neke od istih uloga koje je igrala ona", rekla je glumica.

U pismu, je, kako navodi, pisalo "svašta".



"Pisalo je o krvavoj šekspirijanskoj tragediji koja se dešava na našim ulicama, a ne samo na pozorišnim scenama. Pitala sam je kako bi se ona osećala da je njihov BBC bombardovan. Govorila sam o slučajevima kao što je mala Milica, koja je stradala u Batajnici, kao i o kolateralnoj šteti, kako su oni tad to nazivali. Ona je bila tada u Laburističkoj stranci, ministarka saobraćaja u Blerovoj vladi. U to vreme nisam imala internet i kod nas nisu bile razvijene društvene mreže, ali sam se postarala preko mog kolege Cvetkovića, koji je bio upravnik Ateljea 212, i on je to pismo poslao Ronaldu Harvudu. On je dolazio kod nas i u vreme sankcija, kada se igrala njegova predstava 'Garderober' u JDP, s Ljubom Tadićem i Perom Kraljem. Preko Harvuda je pismo stiglo do Glende Džekson, koja mi nikad nije odgovorila, a Harvud je rekao Cveletu da je ona primila to pismo lojalna svojoj vladi, ali je poručila da će sve to uskoro stati, i stalo je u junu", ispričala je Svetlana Bojković.

Glumica se prisetila i kako je posle godinu dana upoznala Harvuda u Budvi, kada je primao nagradu "Stjepan Mitrov Ljubiša", i on ju je pet puta pitao da li je dobila odgovor na pismo.

O Sterijinoj nagradi:Jednom mi je izmakla, sada mi znači

Glumica je prokomentarisala i Sterijinu nagradu koja joj je dodeljena.

"Nagrada je vrlo značajna, samim tim što pre svega nosi ime Jovana Sterije Popovića, koji je do dana današnjeg neprevaziđen sa svojim komedijama. Bila sam mlada kada mi je izmakla ta nagrada, bila je to "Pučina", koja je bila kultna predstava u režiji Dejana Mijača. Naravno, pošto sam bila mlada, mene je to sekiralo. Ipak sam kasnije uspela da dobijem dve nagrade. Jedna je bila nagrada publike, znači, to nije Sterijina nagrada, tako da je ovo sada meni mnogo draže zato što se odnosi na ceo moj opus", zaključila je Bojkovićeva.

