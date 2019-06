DŽEJ LO JE ZVANIČNO POSTALA MODNA IKONA! Pevačica stala da održi govor pa zaplakala: Onima koji su prihvatili moje OBLINE dugujem SVE! (FOTO)

Dženifer Lopez je na dodeli CFDA nagrada zasluženo ponela titulu nove modne ikone! Pored toga što je plenila svojim izgledom u odevnoj kombinaciji u narandžastoj boji, bila je zapažena i po emotivnom govoru tokom kog nije uspela da zadrži suze.

Osvrnula se i na odrastanje u Bronksu tokom osamdesetih, o modi kao o moćnom sredstvu transformacije, a posebno je istakla ličnosti koje su je podržavale i pružale joj nesebičnu podršku na njenom putu do vrha svetskog šou-biznisa.

Džej Lo je pomenula i svog verenika, Aleksa Rodrigeza, njegovu i njenu decu, i istakla da se oseća najlepšom ženom na svetu samim tim što ima njihovu ljubav.

Kako kaže popularna glumica i pevačica, veoma je počastvovana što joj je upravo ova nagrada uručena, jer je karijeru započela u eri mršavica i čuvenih top-modela, tako da deo uspeha duguje dizajnerima koji su prihvatili njene obline i uputila reči zahvalnosti.

"Mislim da svi jako rano spoznajemo moć koju moda ima. Kada obučemo onu specijalnu haljinu, a tata nam kaže: 'Kako si lepa', bake nam se ponosno smeše, obasipaju nas komplimentima... To kako vas ljudi vide jeste važno, a odeća 'upada' u sliku koju šaljete. Čast je biti prepoznat na ovakav način od strane najtalentovanijih umetnika i dizajnera, radeći ono što najviše volim. Naravno, nosim Ralfa Lorena večeras, a on je isto iz Bronksa. On razume ljubav jedne devojke prema kropovanim stvarima, repićima, svetlucavim i dramatičnim stvarima...", rekla je između ostalog ona, osvrnuvši se na stajling za koji se opredelila.

Takođe, zahvalnost je uputila i vernim pratiocima na Instagramu, uz reči "Narandžasta je nova crna", kao omaž svojoj skupocenoj toaleti u kojoj je blistala.

