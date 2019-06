ŠERBEDŽIJA S ANTIGONOM OTVARA BELEF! LENKA UDOVIČKI: I dalje hodamo po masovnim grobnicama! Postoji paralelni svet pored nas u kom ljudi i dalje traže svoje najmilije kao naša junakinja!

Ovogodišnji Belef počinje 21. juna, a svečano će ga otvoriti predstava "Antigona - 2.000 godina kasnije" rediteljke Lenke Udovički u Hangaru Luke Beograd, u izvođenju pozorišta Ulišes. Ulogu Kreonta igra Rade Šerbedžija, kome će ovo biti povratak na pozorišnu scenu u Beogradu nakon skoro tri decenije.

foto: Ana Paunković

Rediteljka i Šerbedžijina supruga istakla je da je ova mitska priča, nažalost, u ovom trenutku više nego aktuelna.

"Kad radite Grke i njihove tragedije, shvatite koliko one duboko govore o svim problemima s kojima se kao društvo i civilizacija i danas borimo. U Grčkoj su postavljeni temelji, tamo je i nastao teatar. To je bio poligon gde su se najvažnija pitanja postavljala. Zbog toga je nastao u vreme takozvane demokratije, kada je Grčka bila u cvatu. Ali, to je isto i trenutak u kome je žena potpuno obespravljena i degradirana. U prvi plan su stavljeni muški principi, moć, slava, osvajanje...", kazala je Lanka i dodala da "Antigona" jeste komad koji se bavi sudarom pravde, prava i zakona.



- Svi smo mi kao ljudski rod jedna velika familija. I tako i treba da se odnosimo, a ne da ratujemo i da se delimo. Pristupajući ovom komadu danas postavilo mi se pitanje ko je danas Antigona. Ona je u našem komadu devojka koja ne zna gde joj je brat, on je u nekoj od masovnih grobnica. I ona pokušava da ga nađe i da ga sahrani. Baveći se i istraživajući tu situaciju danas ušla sam u neki paralelni svet pored kojeg živimo i taj paralelni svet jeste svet ljudi koji još uvek traže svoje najmilije. Mi živimo i hodamo po masovnim grobnicama. Ima jedan deo iz hora koji govori: "Kada dođe tragedija i kada se neka kuća razruši do temelja, to rušenje se nikada ne zaustavlja. Nastavlja se iz roda u rod, jer mladi padaju pod teretom ubijenih iz prethodnih generacija." Mislim da svi zajedno moramo da nađemo načina kako da zaustavimo te krugove nasilja koji se stalno ponavljuju kako bi sledeće generacija imale izlaz - zaključila je Udovički.

foto: Ana Paunković

Rade Šerbežija je kazao da nikada nije bio gost u Beogradu.



"Živeo sam ovde 1990, 1991 i 1992. godine. Oženio sam se i bilo mi je udobno. Moji roditelji su živeli i umrli ovde. Otac mi je umro ovde u 104. godini. Ovde dolazim da igram tenis sa svojim prijateljima. Zakazujem koncerte kako bi zadržao interakciju sa svojom publikom. Nisam igrao 27 godina u pozorištu u Beogradu i veoma se radujem otvaranju Belefa", kazao je Šerbežija.



Podseća i da je predstava "Majka hrabrost" poslednja koju je igrao u Beogradu zajedno sa Ljubom Tadićem u pozorišnoj trupi "PPP" - "Preduzeće za pozorišne poslove".



Mira Karanović je igrala "Majku hrabrost", kazao je Šerbedžija i naglasio da je pozorište Ulišes osnovao sa suprugom na malim Brionima na austrougarskoj tvrđavi.

"Tamo osim lepote prirode i tišine nema ničega. Šta ćete više za pozorišni čin. Oduvek smo želeli da naš tetatar bude internacionalni i kod nas su dolazili Vanesa Redgrejv, Nebojša Glogovac, Mira Furlan, Amanda Plamer...Bilo bi lepo da nas posetite tamo i vidite šta radimo. Da zajedno gradimo mostove između ljudi iz svih krajeva sveta" kazao je Šerbežija.

Očekuje da će uskoro u Beogradu pozorište Ulišes imati stalnu scenu za izvođenje predstava.

Foto: Ana Paunković





