SKANDALOZNO! CRNOGORSKI GLUMAC ZORAN VUJOVIĆ BRUTALNO IZVREĐAO SRBE: Shvatite drevna Srpčad, ponikli ste i posrnuli iz Crne Gore, MAJKU VAM J*BEM otrovnu i izdajničku! BRUKA DOVIJEKA (FOTO)

Posle uvreda na račun Srba i protiv Srba službenice crnogorske ambasade u Turskoj Mirne Nikčević, sad se oglasio i glumac i stalni član ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta Zoran Vujović.

On je na svom Fejsbuk profilu najbrutalnije izvređao srpski narod rečima: ''Shvatite drevna Srpčad da ste poreklom iz Crne Gore, do jednoga j*benoga... Shvatite od Cetinja, Žabljaka Crnojevića, Duklje, obala Ribnice, da ste ponikli i posrnuli odavde, majku vam j*bem otrovnu, izdajničku... Koji vaši Hramovi, majku vam j*bem nenormalnu do jednoga, idioti isfrustriranu", napisao je između ostalog Zoran Vujović.

foto: Pritnscreen/Facebook

''Na šta je ličila kelija Svetog Vasilija Ostroškog, od nje ste hotel napravili, majku vam j*bem velikoništavnu", nastavio je da vređa glumac Crnogorskog narodnog pozorišta dok Srbe karakteriše rečima: "Neznalice",

"Izrodi", "Izdajice", "Smećari nijedni", "Adolescentni"...



Nakon Mirne Nikčević i ovog sramnog i skandaloznog istupa, po svemu sudeći nije reč o izuzecima, već o nadovezivanju na antisrpsku kampanju koju je pokrenuo predsednik Crne Gore Milo Đukanović, sa insistiranjem na otimanju crkvene imovine. Prava Crna Gora poziva nadležne institucije da hitno reaguju na ovaj govor mržnje.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/Foto Printscreen/Facebook

