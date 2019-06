SAVETNICA MORA NA DISCIPLINSKU ZBOG GOVORA MRŽNJE PROTIV SVEGA SRPSKOG, PA SE PERE: Podvaljeno mi je! Diskusija na Fejsbuku trebalo je da bude tajna!

Iz resora Srđana Darmanovića potvrdili su Vijestima da je protiv nje pokrenut disciplinski postupak.

Prema Zakonu o spoljnim poslovima, nedolično ili uvredljivo ponašanje prema građanima spada u teže povrede službene dužnosti. To znači da bi prva savetnica ambasadora Branka Milića, shodno članu 113 koji određuje disciplinske mere, mogla i da ostane bez posla.

Nikčevićeva je, međutim, Vijestima kazala da joj je "podvaljeno" i da od države očekuje da je zaštiti.

Podsećamo, skandal je počeo kad se Nikčevićeva na Fejsbuku uključila u diskusiju o Trojičindanskom saboru, koji je u subotu održan ispred Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ispod fotografija sa sabora, koje je postavila njena prijateljica, ona je prvo negativno komentarisala, a kad ju je prijateljica podsetila da su nekad zajedno išle u manastir Dajbabe, Nikčevićeva je počela s prostaklukom i vređanjem.

Ona je tokom dana postavljala zapaljive postove, kao što su "četnici navalite", "nepismena balavurdijo" i slično, a rečnik je postao najgori psovački.

Nikčevićeva je Vijestima kazala da je prepiska interna i da prijateljicu poznaje 20 godina.

"Podvaljeno mi je i smatram da država treba da me zaštiti od pretnji koje primam svakodnevno od neprijatelja crnogorskih nacionalnih interesa, prozapadnog, evroatlanskog usmerenja, multikulturnih vrednosti, državne nezavisnosti i suverenosti. Izvinjavam se svima čija su, nacionalna i, eventualno, građanska osećanja povređena zbog obelodanjivanja ove privatne prepiske koja nije trebalo da ima javni karakter i prihvatam svaku posledicu koja može nastati iz nasilja nad mojom porodicom (koje svakodnevno trpim). Sve što se ovih dana izgovorilo iz procrnogorskog korpusa a što je dalo i zeru povoda, bilo je zloupotrebljeno... No, insistiram na ličnom stavu koji je shvaćen i interpretiran u najprizemnijem, najsirovijem smislu", stoji u odgovoru.

Dodala je da ima pravo na iznošenje mišljenja na društvenim mrežama i da se lični stavovi zaposlenih izneseni u privatnoj i neformalnoj komunikaciji ne mogu identifikovati ili poistovećivati sa zvaničnom politikom MIP.

Međutim, MIP se odmah ogradio od njenih stavova i poručilo da će preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo slično ponašanje diplomata i drugih zaposlenih. Za teže povrede, kao što je ova, propisano je izricanje novčane kazne od 20 do 30 odsto zarade isplaćene za mesec u kojem je novčana kazna izrečena u trajanju do šest meseci, zatim zabrana upućivanja na rad u diplomatsko-konzularno predstavništvo (DKP) na period do dve godine, zabrana napredovanja do dve godine ili prestanak radnog odnosa.

"Takođe, ostaje da se nadležno Vladino telo odredi je li ovo ponašanje u skladu sa Etičkim kodeksom državnih službenika i nameštenika, kao i da Tužilaštvo utvrdi da li ima elemenata bića krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti", kaže za Vijesti Željka Ćetković, saradnica na programima Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Objavu Nikčevićeve na engleskom jeziku: "Dear Risto, I’m sorry for your loss, please accept my deep condolenceses!" (Drago Risto, žao mi je zbog tvog gubitka, primi moje iskreno saučešće), takođe na Fejsbuku, lajkom je podržao i šef Vladinog Biroa za odnose s javnošću Srđan Kusovac. Iz CGO ističu da nije prvi put da šef Vladinog biroa ima neprimerene reakcije na društvenim mrežama.

"Pre bi se moglo reći da je u on u toj oblasti imao pionirske akcije. Danas su mnogi zaboravili da je on još 2013. godine u svom postu najprizemnije vređao NVO i time izazvao lavinu reakcija, ali to nije uticalo na njegovu poziciju. Vlada je tada poslala pogrešnu poruku i ohrabrila slične nedopustive postove drugih, a Kusovac je samo nastavio u svom maniru, pa sada imamo i još drastičnije slučajeve", kazala je Ćetkovićeva.

