SOFIJA LOREN SNIMA NOVI FILM SA SVOJIM SINOM! Godine joj ne mogu ništa, u 9. deceniji uspela je da sačuva ELEGANCIJU I STAV DAME (FOTO)

Posle čitave decenije pauze, Sofija Loren u devetoj deceniji snima novi film "The Life Ahead", koji režira njen 46-godišnji sin Eduardo Ponti.

foto: Profimedia

Sofiju su paparaco fotografi uhvatili upravo na filmskom setu u Bariju u Italiji, i to sa dugačkom, sedom perikom u plavoj toaleti i sakou, a u ovom ostvarenju tumačiće ulogu žene koja je preživela holokaust, a svoj život je posvetila čuvanju dece prostitutki.

Uprkos tome što na fotografijama vidimo Sofiju maskiranu u filmski lik, i te kako možemo da primetimo koliko dobro i očuvano izgleda iako ima već 84 godine.

foto: Profimedia

Inače, Sofija je poslednji film snimila pre devet godina, i reč je o televizijskom ostvarenju "My House Is Full of Mirrors", a godinu dana pre toga pojavila se i u filmu "Nine" i to uz Penelope Kruz i Nikol Kidman.

Ona je rešila da svoje "penzionerske dane" posveti uživanju, ali i brizi o porodici i unučućima. Sada retko pristaje na intervjue, no prošle godine dala je jedan u kom je poručila:

"Život je život. Uživajte u vremenu koje vam je date, a starenje je sastavni deo toga vremena. Zato uživajte i u starenju. I čuvajte sebe. Vodite računa o sebi"

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

