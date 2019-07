MANEKENKA MUČI MUKU SA TEŠKIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA: Bridžet može da ima sve, ali se IZGUBILA JUREĆI KARIJERU! Nikad nije bila zadovoljna svojim izgledom i evo gde ju je to dovelo

Bridžet Malkolm je manekenka i na prvi pogled ima sve što bi jedna žena mogla da poželi - novac, slavu, lepotu, luksuzne krpica, putovanja, raskošan stil života.

Ipak, Bridžet se naširoko osvrnula na svoju dugogodišnju borbu sa poremećajima u ishrani, veoma čestom problemu koji pretežno "udara" na tinejdžerke i mlade devojke.

Ona je posle pakla kroz koji je pokušala, ipak uspela da pobedi anorekesiju, ali kaže da se i dalje muči sa posledicama tog opakog poremećaja.

"Dve godina sam živela skoro samo na barenom povrću i proteinskim napicima. Bila sam toliko neuhranjena da mi je trebalo 10 minuta da se popnem uz stepenice. Bila sam hronično umorna, na spavanje sam odlazila u osam uveče jer nisam imala energije. Kosa mi je neprestano opadala", ispričala je Brižet.

Iako se oslobodila agonije anoreksije, ova lepotica i dalje ne može da kaže da je potpuno zdrava - danas pati od takozvane telesne dismorfije.

Telesna dimorfija je kombinacija anksioznosti, užasavanja, opsesivnog straha i nesavladive potrebe da nešto promenimo na svom telu. Označava mentalno stanje u kome su dominantne misli da nešto ozbiljno nije u redu sa našim telom, te preduzimanje svih mogućih mera da se navodni nedostatak prikrije ili popravi.

"Moja dismorfobija je u ovom trenutku posebno izražena. Nema razloga za to - nisam dobila na težini, a nisam ni izgubila. Iz nekog razloga, osećaj koji imam na koži čini da se osećam izuzetno neprijatno. Volela bih najviše na svetu da smanjim veličinu koju vidim u ogledalu. A znam da ako to učinim, ugrožavam svoj život i sve koji su u njemu", napisala je Bridžet.

"Ovo ne znači da će biti loše za jedan sat, jedan dan ili za mesec dana. Sve se menja, a današnja nelagodnost ne znači da sutra neću biti srećna i snažna. Međutim, ono što znam jeste da se izgladnjivanje završava velikim bolom - kako za mene, tako i za one koji me okružuju. To znam jer sam prošla kroz to. To je spor i postepen pad, ali je pad", dodala je.

Malkolmova je naglasila da će nastaviti da ima tri obroka dnevno, da će vežbati kako bi dobila snagu, da će izbegavati ogledala i da će se fokusirati na odnose u svom životu.

