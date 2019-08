UDALA SE ČUVENA RUŽNA NINA, A VENČANJE KAO IZ BAJKE! Lana Gojak isplanirala TAJNU CEREMONIJU u Italiji! (FOTO)

Hrvatska glumica Lana Gojak udala se za reditelja Sinišu Bajta, a tajno venčanje upriličili su u Trstu.

Ona je lepe vesti podelila na Istagramu, pa uz prelepe fotografije iz Italije poručila:

"Veliko hvala roditeljima i svim dragim, bliskim prijateljima koji su nam pružili gomilu ljubavi i podrške, te učinili jučerašnji dan nezaboravno savršenim! Volimo vas! Srca su nam puna!", napisala je glumica.

Zahvalila se i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Trstu što su im pomogli u tome da se njihova 'suluda' ideja ostvari preko noći. Pratioci su im poručili da izgledaju prelepo i srećno, te da uvek ostanu tako zaljubljeni.

Siniša i Lana slučajno su se upoznali i to dok se ona useljavala, a on iseljavao iz podstanarskog stana.

"Odmah je zaiskrilo između nas, ali spojili smo se nekoliko godina kasnije. Naleteli smo jedno na drugo tokom izlaska, pozvao me na izložbu i to je bilo to", otkrila je Lana svojevremeno za Story.

Gojak je poznata po ulozi u seriji "Ne daj se, Nina" u kojoj je glumila Ninu Brlek, neuglednu, ali obrazovanu i inteligentnu.

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Youtube

Kurir