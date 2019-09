MIRA BANJAC NA PRAGU 10. DECENIJE OTKRILA KADA ĆE PRESTATI DA GLUMI: Volim da se DRUŽIM sa glumcima, bilo mi je LEPO NA SNIMANJIMA!

Glumica Mira Banjac (89) je veliki profesionalac. Osoba je koju podjednako vole i publika i kolege, ali i predstavnici medija. Legenda jugoslovenskog i srpskog glumišta radi punom parom i uvek voli da istakne da je rad održava.

Nedavno je završila snimanje serija "Preživeti Beograd" Đorđa Stanimirovića i drugu sezonu serije "Psi laju, vetar nosi" Jelene Bajić Jočić.

"Ja sam sve to radila sa velikom ljubavlju, jer u stvari volim da se družim sa glumcima. To nisu moje velike ambicije, ali meni je bilo lepo na snimanjima i to me održava", započinje razgovor za "Blic TV magazin" Mira Banjac.

Iako je već godinama u penziji, nije klasični penzioner. Kako sama često istakne, želi da bude korisna i da bude što duže u ovom poslu, okružena dragim ljudima.

"Ne želim da ostanem biljka koja čeka da svene. Naravno, to me čeka, i kada to bude, biću spremna. Zasad još osećam snagu i volju i potrebno mi je da radim", naglašava glumica, koja će se povući kada oseti da više ne može da glumi.

Skoro svakodnevno imamo priliku da gledamo našu vrsnu umetnicu u reprizama serija i filmova. Otkriva nam da i ona voli da pogleda ostvarenja koje je nekada radila.

"Ponekad pogledam i zaključujem, uvek sa tugom, da mnogih mojih kolega više nema. Volim da pogledam i "Trezor" i stvarno sam zahvalna Bojani Andrić koliko se brine o tom TV projektu. Uvek se prisetim nekih filmova i serija koje sam mislila da nikad više neću videti", ističe Mira.

