IVANA DUDIĆ SA 7 GODINA POČELA KARIJERU NA SCENI! Nije se bavila GLUMOM, već nečim što ne radi MNOGO ŽENA! Uveseljavala je ljude TRIKOVIMA i bila PRAVI MAJSTOR!

Mlada glumica Ivana Dudić, koju je publika upoznala u "Ubicama mog oca", a potom zavolela u brojnim domaćim serijama i trenutno je gleda u "Crvenom mesecu", nikada nije krila da osim glume obožava i mnoge druge poslove, a ima veštine za koje bi malo ko mogao da pretpostavi.

Naime, Ivana je pravi adrenalinski zavisnik i obožava da se bavi sportovima koji podstiču upravo adrenalin.

Ipak, dugi niz godina ona se, osim glumom, bavila i magijom. Otkud Ivana i magija? Dala je odgovor u jednom intervjuu:

"Moj tata Dragoslav je pored prijatelja, mađioničara Tomislava Magija naučio da izvodi brojne trikove", rekla je svojevremeno atraktivna glumica.

"Želeo je da to znanje prenese na mog starijeg brata, ali njega to nije naročito zanimalo. Mene jeste. Jednom kada je pokušavao da jedan trik pokaže bratu, ja sam rekla da pusti mene da probam. Bio je to trik sa kartama koje mi inače nisu omiljeni rekvizit, ali iz prvog puta sam uspela. To mi je jednostavno išlo, mada su žene u ovom poslu veoma retke. Posle sam savladala i druge trikove."

"Najviše mi se dopala scenska magija, koja podrazumeva posebnu pripremu i traje nešto duže. Reč je o pravoj maloj predstavi koja ima uvod, razradu, zaplet i kraj i koja se izvodi uz muziku."

Ubrzo je počela javno da nastupa.

"Imala sam sedam godina kada sam u kostimu zeca ispala iz šešira, u kojem sam potom magijom stvorila mnoštvo šargarepa i učinila da se u mojoj ruci pojavi čarobni štap koji sam pretvorila u buket cveća. Neposredno nakon toga postala sam vicešampionka Balkana u mađioničarstvu. Kasnije sam se nekoliko godina profesionalno bavila ovim zanatom. Mađioničarskim nastupima otvarala sam brojne događaje, kongrese, slavlja. Radila sam sa šest golubova, zecom i pirotehnikom. Najveći izazov mi je bio da nastupam sa živim bićima, jer nikada ne možete da budete sigurni kako će da reaguju. Volela sam da stvaram golubove iz maramice, vazduha i vatre ili da u kutiju stavim tri goluba i pretvorim ih u zeca."

