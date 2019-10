PRIČALO SE DA JE AROGANTNA, A DA JE ULOGU DOBILA PREKO KREVETA! Šok intervju sa Ivanom Dudić: Sve su to pokrenuli sujetni BESPOSLIČARI!

Ivana Dudić privukla je ogromnu pažnju javnosti kao vrela policajka iz "Ubica", a nije prošlo puno dok nije "zabola" glavnu ulogu u "Crvenom mesecu". U jednom razgovoru, progovorila je o tome što je smatraju hladnom i arogantnom, a takođe i te kako je svesna da postoji priča da je, što se kaže, "dotakla zvezde" preko kreveta.

"Da, susretala sam se s takvim pričama i predrasudama, ali koleginice koje to pričaju jesu besposlene i sujetne. Kada sam bila na drugoj godini Akademije, komšinica koja je živela sprat iznad mene, a koja me zna od rođenja, pitala me je kako sam uspela da upišem fakultet i ko mi je bio veza. Ljudi uglavnom imaju predrasude i ne veruju da neko isključivo svojim radom i zalaganjem može doći do uspeha", izjavila je Ivana.

Da li si čula da o tebi govore kako si arogantna, hladna i nepristupačna?

"Da, čula sam i te priče su tačne. Zaista jesam i prepotentna i hladna prema ljudima koji mi na takav način priđu."

Snimate po 12 sati dnevno. Da li se prijatelji ljute što nemate vremena za njih? Kako partner, ako ga imate, gleda na sve to?

"Nemam momka. Da bih ga imala, on bi morao da me zna pre ovog projekta da bi mogao da razume zašto me nema, zašto sam po 12 sati na snimanju i zašto se ne javljam na telefon. Roditelje koje obožavam i koji su moja oaza mira, ne viđam uopšte, ali mi se još na Akademiji pripremamo za to i moramo biti spremni na tu žrtvu."

Kako je ljubiti se sa nekim na sceni ko nije tvoj partner privatno?

"Zvučaće surovo, ali ja sam profesionalac. Mogu i moram da ono što prihvatim uradim najbolje što mogu. Konkretno, ja potpišem ugovor nakon što pročitam scenario, tako da pristajem na sve što u njemu piše, pa i na ljubavne scene, ukoliko su deo istog. Razdvajam privatno od poslovnog, ne vezujem se za partnera. Miloš i ja smo u ovoj seriji imali ljubavnih, i to ozbiljnih ljubavnih scena, koje smo odradili bez problema."

Šta to znači? Bili ste goli, vodili ste ljubav?

"Da, vodili smo ljubav. Na setu smo bili samo nas dvoje, reditelj i kamerman. Mi smo bili potpuno goli, izgledalo je kao da ste nam ušli u spavaću sobu, ali ja nemam poseban odnos prema tome."

Da li imaš problem da se skineš?

"Neke moje koleginice imaju s tim ozbiljnih problema. Meni nije jasno kako mogu da se bave glumom ako im to predstavlja nelagodu. Možeš da imaš tremu kako će to da izgleda i kako će ljudi komentarisati, ali da imaš problem da odglumiš tu scenu, to ne mogu da shvatim."

Kako si sebi objasnila to: "Ivana, ovo je tvoj posao i ti to moraš"?

"Tako što nakon tih scena odem kući i zagrlim osobu koju volim. Ovde uradim posao za koji sam plaćena. Možda surovo zvuči, ali tako je. Ili zagrlim osobu koju volim, ili odem kod roditelja i s njima porazgovaram."

Da li razmišljaš o onome o čemu većina žena razmišlja - da li sam debela, imam li neki višak, da li će mi se u tim scenama videti celulit...?

"Prvi put sam se skinula pred svojim dečkom i nije mi bio problem da li će mi videti neke nepravilnosti. To je sve moje. Ja to vama dajem, vi ako prihvatite to kao gledaoci, prihvatite, ako ne prihvatite, to je opet vaša stvar."

Nemaš tu vrstu kompleksa?

"Nemam, zaista! Školovana sam za to, a i sigurna sam u sebe."

foto: Vladimir Šporčić

Kupila si nedavno stan?

"Da, sad konačno imam nešto svoje. To je moja oaza mira, tu akumuliram energiju i pripremam se za velike projekte."

Znači, one priče da glumci nemaju para, nisu tačne?

"Ukoliko glumci biraju prave uloge i znaju da štede, mogu da žive lepo. Istinski se zahvaljujem dragom Bogu na svemu i samo se molim da zauvek bude posla i uloga, kako za mene, tako i za moje kolege."

Da li ti se desilo u životu, kao što će to biti slučaj u seriji "Crveni mesec", da upoznaš i zavoliš zauzetog muškarca, bilo da je oženjen ili u vezi?

"Da mi se svidi takav muškarac - da, desilo se, ali on to nikad nije saznao. Ne volim da se petljam u takve situacije. Moja parola je: ne radi ono što ne bi volela da tebi rade."

Zato si i sama?

"Da, zato sam sama (smeh). Šalu na stranu, nemam dečka zato što nemam vremena za to, ali će se, nadam se, i po tom pitanju nešto uskoro promeniti."

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Sonja Spasić

Kurir